La calle Amparo, San Gabriel, la plaza de Santa María, también la de Santa Ana, El Campillo, José Lanot o Luis de Morales. La lista ... de calles que claman por tener videovigilancia es larga. Esta semana la Policía Local ha anunciado en HOY su intención de ampliar la red de cámaras de seguridad del Casco Antiguo, donde actualmente hay nueve y son muchos los vecinos que levantan la mano para que su calle sea la próxima.

Manuel es uno de los que lo tienen más claro. No da su apellido porque un vecino le amenazó cuando lo denunció por ruido, un conflicto muy habitual en la zona. «Yo también quiero una cámara que vigile mi calle, o dos, por favor», se lamenta este residente en Amparo. «Aquí hay droga, peleas, coches aparcados cortando la calle a diario. Da la sensación de que es una calle fuera de la ley, que hay gente que se siente impune».

Este vecino protestó cuando se instalaron las nueve cámaras de vigilancia actuales. «No entendí que no se incluyesen mi calle , no se entiende. La más cercana está en Bravo Murillo con Benegas, pero no nos soluciona el drama que tenemos en San Gabriel y Amparo. «En verano hay personas que colocan piscinas cortando la calzada de esta calle», dice Manuel señalando la calle San Gabriel «y no pasa nada».

El proyecto inicial incluía 40 cámaras en el barrio, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solo autorizó nueve

Teresa Moral vive en San Pedro de Alcántara, otra vía del Casco Antiguo, y sus palabras son muy parecidas a las de Manuel. «Por supuesto», es su respuesta a su desea cámaras de vigilancia en su calle. «Ojalá ya las hubiesen colocado, pero no nos tocó ninguna cerca. No hay en la plaza de San José ni en Santa María ni Encarnación ni Luis de Morales ni La Soledad. Un área entera del Casco Antiguo, donde hay muchos problemas y mucha inseguridad, y no hay ninguna cámara cerca».

Tras cinco meses la Policía Local valora de forma positiva la instalación de las cámaras. Los agentes apuestan por ampliar la red de las nueve actuales por «la función preventiva que su instalación supone y la funcionalidad que proporcionan las imágenes para el esclarecimiento de hechos delictivos».

¿Y dónde colocarlas? Hay muchas peticiones. El proyecto original del Ayuntamiento de Badajoz incluía 40 cámaras que cubrían gran parte del Casco Antiguo y también todo el recinto de la Alcazaba. Sin embargo, la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solo autorizó nueve. Ocho de ellas están en distintas calles del barrio (San Juan, Bravo Murillo, Eugenio Hermoso, Brocense o Concepción Arenal ) y solo una en el monumento, delante del Museo Arqueológico.

Antes de la decisión del tribunal, las asociaciones de vecinos del Casco Antiguo elaboraron una propuesta de cámaras en 16 puntos distintos. Además de las ubicaciones actuales había otras vías conflictivas como José Lanot, la plaza Santa María (delante del Museo Luis de Morales, la calle Morales con Encarnación, la Plaza Alta, el cruce de Brocense con Afligidos, Sepúlveda en sus cruces con Amparo y Concepción Arenal y también la plaza de Cervantes (San Andrés).

Cubrir todo el barrio

Desde que solo autorizaron nueve, los vecinos y los comerciantes del centro pidieron que se ampliase porque no cubren muchas zonas conflictivas. Además, al estar separadas entre ellas son más vulnerables a los ataques vandálicos, ya que se puede destrozar una cámara sin tener que pasar delante de otra. Es decir, las cámaras no pueden protegerse entre ellas. Esto es importante porque, desde que se instalaron, los ataques vandálicos han sido constantes.

De las nueve cámaras instaladas, una fue robada antes de ponerse en marcha y tuvo que ser repuesta, dos han tenido que ser reparadas tras recibir golpes y una cuarta fue quemada. Los daños fueron tan graves que han tenido que sustituirla por un nuevo dispositivo. Eso sí, las mismas cámaras han servido para identificar y detener a tres responsables de estos ataques.

Además de la calle Amparo o Luis de Morales, otra zona que espera la llegada de cámaras de vigilancia en la plaza de Santa María. Los vecinos denunciaron recientemente la conflictividad en esta zona a pesar de estar a solo 40 metros de la comisaría de la Policía Local en la calle Montesinos.

Los residentes de la plaza de Santa María y las calles adyacentes denuncian que hay fiestas a diario hasta la madrugada con peleas, ruidos y basuras. Los responsables suelen amedrentar a los vecinos con gritos o gamberradas, como poner palillos en los telefonillos de los portales. «Aquí lo que necesitamos urgentemente es presencia policial, que vengan cuando les llamamos y corten este problema, pero claro que nos vendría bien que pusiesen cámaras. Delante de una cámara no harían lo que hacen», se lamenta un vecino.

Rosa Peraleda también es vecina del Casco Antiguo y propone otra ubicación, El Campillo. En los aparcamientos de esta calle y del Baluarte de San Pedro se producen robos en los coches de forma regular, el último este fin de semana en un coche aparcado en el estacionamiento que habilitó el Ayuntamiento en un solar de Eugenio Hermoso. «Yo estaría dispuesta a firmar, como hicieron otros vecinos, para que pongan vigilancia y poder aparcar tu coche tranquila».

Peralera se refiere a los trámites que hay que completar para lograr la autorización de videovigilancia. De hecho, cuando se rehabilitó el aparcamiento del Baluarte de San Pedro (El Campillo), se instalaron cámaras, pero el Ayuntamiento nunca pudo usarlas por carecer de permiso judicial. Posteriormente, para lograr las nueve actuales, los vecinos y comerciantes tuvieron que firman apoyando la iniciativa y los trámites se alargaron dos años hasta lograr el permiso.