Doce familias del colegio Nuestra Señora de la Soledad de Badajoz no llevaron a sus hijos este lunes a clase para mostrar su repulsa por la elección del tutor. Consideran que el año pasado faltó demasiado a clase y aseguran que eso perjudicó la formación de sus hijos.

«Queremos otro tutor para nuestros hijos» es el resumen de la postura de las familias, que persistirán en su decisión de llevarlos a la puerta de este centro de San Roque sin que lleguen a entrar en clase mientras no haya una solución del centro.

Sonia Briones es la portavoz de los padres. No saben los motivos de las bajas ni quieren conocerlos porque reconocen los derechos de los trabajadores y no dudan de que existan motivos para las ausencias, pero también explica que las faltas continuadas perjudican la educación de los alumnos.

El curso pasado, «hasta mediados de febrero fueron ausencias salteadas, con lo cual los niños no tenían nadie que se hiciera cargo de ellos. Los profesores cubrían como podían. A partir del segundo semestre, como ya fue una ausencia continuada y una baja, se concedió una sustituta que se mantuvo y finalizó el curso. Tememos que este curso se repita» la misma situación.

Este martes se reunirán con el tutor en la primera reunión del curso, que estaba fijada en principio para la pasada semana pero no se pudo celebrar porque no el docente no estaba incorporado. Tendrá lugar este martes a las dos de la tarde.

Sonia Briones asegura que no tienen nada en contra del docente y que solo piden que no le asigne como responsable de un curso. Quieren que continúe con sus clases como profesor «sin ser el eje» de la clase.

Educación conoce el problema. El secretario general de Educación de la Junta de Extremadura, Fran Amaya, se refirió a este asunto en una rueda de prensa con motivo del inicio escolar.

Amaya señaló que la Consejería tuvo conocimiento de esta situación la pasada semana, lo que le llevó a una reunión con el director y las familias. Educación se ha comprometido a que el aprendizaje de estos alumnos no se vea alterado, para lo que hará un seguimiento de las ausencias de este profesor. Pero también añadió que se incidirá en la absoluta protección y respeto al docente, ya que se ha apreciado que todas las faltas del curso pasado estaban justificadas. Amaya espera que el tutor pueda expresar sus opiniones en la reunión de este martes en el colegio y confían que puedan recuperar la normalidad.

Los padres, en cambio, creen que no es posible de momento. «Se nos insta a un acuerdo con el tutor. El tema que planteamos es que creemos que el docente no nos puede aportar una solución, puesto que si sus ausencias son personales y justificadas, siguen persistiendo motivos» para que falte y que sus hijos no tengan una enseñanza continuada por parte de la misma persona.

