«Queremos trabajar en Badajoz y quedarnos aquí, es una ciudad tranquila»

Se llaman Emmanuel, Lassana, Mohammed, Saloum, Diarra y Hanidou. Todos llevan papeles en la mano. Quieren demostrar que están tramitando su residencia, que tienen cita los próximos días en la Policía Nacional y algunos portan también un documento que acredita que llevan varias semanas viviendo ... en el centro de emergencia de la calle Bravo Murillo. Acuden cada día al comedor de las Hijas de la Caridad. Estos dos centros han notado un aumento de los migrantes que llegan a la capital pacense, lo que les lleva a pedir más medios para atenderles.

Todos llegaron en patera a España. A Málaga, Algeciras, Ceuta o Canarias. Algunos tuvieron su primer destino en un centro de menores de Huelva, donde Emmanuel Yabani, de 22 años y nacido en Ghana, se acordaba mucho de su amigo Ibrahim, de Sierra Leona, que murió durante la travesía. «El barco perdió el aire y murieron muchos».

Él se salvó, lleva seis años en España y se defiende en castellano. Cuando cumplió 18 tuvo que dejar la residencia andaluza y puso rumbo a Madrid. Ha dormido muchas noches en la estación de autobuses de Méndez Álvaro y en las calles de Barcelona. Aunque su buen hacer con la pelota le llevó a estar dos años jugando en varios clubes de Tercera división.

En Badajoz se ha acercado al Don Bosco, pero busca un trabajo que le permita independizarse. «Un amigo me dijo que Badajoz era tranquilo y me vine». Ahora no quiere marcharse. Durante dos semanas se resguardó en la estación de autobuses, donde le robaron el móvil. Desde entonces no ha podido contactar con su familia, que está toda en Ghana. Pero está ilusionado con el curso que va a empezar este martes de Paquetería en la Cruz Roja. Porque, dice sin dudar: «Lo peor es dormir en la calle y yo quiero trabajar».

Lassane Traore (1991) llegó en 2018 a Almería. Ya entonces, con 17 años, había trabajado en el campo. Ahora va a clases de español, como sus compañeros Saloum, Diarra y Hanidou. Se comunican entre ellos en francés, pero dicen que en Badajoz han tenido buena acogida y resaltan que solo quieren encontrar un trabajo. Algunos han trabajado en restaurantes de Mali.

La historia de Mohamed Dekite es diferente. Nacido en Guinea en 1980, llevaba diez años trabajando en Mérida cuando una operación de rodilla le obligó a salirse del mundo laboral. Al agotar las ayudas, se vio en la calle y no encontró plaza en el albergue de Mérida. Pasó noches al raso hasta que se trasladó a Badajoz, donde hace de intérprete a sus compañeros. Ha estado empleado en muchos sitios antes de la operación. El último, una pescadería. Pero si le preguntas por su gran sueño, responde que ser jugador de fútbol. Aunque, dice, lo que más le gustaría es traer a su esposa y sus cinco hijos. «Ojalá, de verdad, me los pueda traer algún día».