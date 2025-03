Quejas entre los viajeros porque la estación de buses de Badajoz cierra a las nueve

Con una hoja de reclamaciones acudió esta semana un pacense, que prefiere mantener el anonimato, a la estación de autobuses. Días antes había tenido que ... esperar en la calle la llegada del autobús en el que viajaba su amigo.

Su vehículo llegaba a la ciudad a las diez de la noche, pero las puertas de la estación se habían cerrado una hora antes.

«Esto es así desde la pandemia. Pusieron unos horarios, que por aquel entonces eran lógicos, pero que han mantenido, y desde entonces a las nueve se cierra la estación y los viajeros que llegan por la noche quedan desamparados», contaba Almudena Pacheco, una de las camareras de la cafetería que está en la estación.

Este horario afecta a la decenas de viajeros que llegan a Badajoz a partir de las nueve de la noche, o incluso más temprano, ya que los sábados solo está abierta hasta las 17 horas. Mientras que los domingos sus servicios se extienden dos horas más, hasta las siete.

Unas medidas que afectan también a los pocos negocios que aún sobreviven en su interior. Como el de telefonía que tiene Francisco.

Desde el mostrador de su tienda ha visto pasar en los últimos ocho años a todo tipo de pasajeros, y ha sido testigo cómo la estación ha ido perdiendo servicios con el tiempo. «Cada vez estamos menos negocios. Antes de la covid la estación cerraba a las 12, pero dentro se quedaba alguien de seguridad encargado de abrir las puertas cuando llegaban autobuses», recuerda.

La seguridad no existe ahora en la estación, no tiene vigilancia nocturna, lo que la está convirtiendo en un lugar inseguro para algunos, como José Ruiz. «He venido a esperar a un familiar, lo hago para acompañarle a casa y porque no me gusta el ambiente que hay en la estación, y más a estas horas», decía de camino a las dársenas, el único lugar donde se puede esperar a los viajeros y adonde con la estación cerrada solo se accede desde la calle.

No hay acceso a los aseos

Indignada con la situación estaba también Francisca Becerra, vecina de Nogales que viaja a menudo hasta Badajoz. «He hecho muchas veces viajes largos desde ciudades como Madrid o Valencia, y cuando hemos llegado nos hemos encontrado todo cerrado. No podemos ni entrar al baño», destaca.

Información de los horarios en el acceso a las instalaciones. J.V.ARNELAS

Pero al no vivir en Badajoz la situación se le complica más aún, pues tienen que esperar en la calle para coger un trasbordo a otro autobús que le lleve de regreso al pueblo, por lo que dice que se sienten en la calle.

Los baños de la cafetería de la estación son los que utilizan la mayoría de los viajeros. «Nosotros estamos abiertos hasta la medianoche, somos el único servicio que queda en las instalaciones, pero no se puede acceder desde la estación porque nos cierran todo y los pasajeros tienen que entrar desde la calle», afirma Pacheco, que subraya que la estación se encuentra abandonada desde hace cuatro años.

«Es una vergüenza que vengan viajeros desde lejos y que se encuentren con una estación así. No es una buena imagen»

«No hay información sobre los horarios, las taquillas están cerradas, no hay seguridad por las noches...y esto es un riesgo para los negocios, antes no era así».

La gestión de la estación corre a cargo de Avanza Bus. La empresa de autobuses se quedó con ella gracias a una concesión de la Junta, y cuya dirección no ha respondido a HOY el motivo por el que mantiene estos horarios., que traen de cabeza a los viajeros.

«Es una vergüenza que venga alguien de lejos y se encuentre con esta estación. No es una buena imagen de la cuidad, ni de la región», sentencia Francisca.