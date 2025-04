Quejas en Badajoz porque los menores de 6 años deben usar mascarilla en las actividades de la FMD Los niños están obligados a hacer ejercicio con esta protección mientras que los clubes privados no las utilizan en las mismas instalaciones

Los campos de césped artificial del Viejo Vivero estaban ayer al completo. Un equipo entrenaba en cada terreno, todos de menores de distintas edades. En cuatro de los espacios los niños corrían y chutaban sin mascarilla, pero en uno de ellos la llevaban todos los jugadores. Era la clase de la Fundación Municipal de Deportes.

Este curso la FMD ha recuperado gran parte de sus actividades deportivas, tanto en las instalaciones municipales como en los colegios. Una de las normas para entrar en sus clases es usar mascarilla para hacer deporte. La medida es obligatoria para todos los menores, incluso para los niños de 5 años, aunque la normativa sanitaria de la Junta de Extremadura para la pandemia exime de esta proyección a los menores de 6 años.

«Si te niegas, dicen que el niño no puede entrar, es absurdo», se lamentó ayer Pilar Mayo, cuyo hijo de cinco años practica fútbol. Como esta madre, varias familias se lamentan de esta decisión y algunas han interpuesto quejas oficiales ante la FMD. También consideran discriminatorio que solo los niños que hacen uso de las clases públicas estén obligados a hacer ejercicio con mascarilla y no los de clubes de pago.

Sin respuesta

HOY ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz la justificación de esta medida y su reacción ante las quejas de estas familias, pero no ha obtenido respuesta. Las familias que presentaron alegaciones en la sede de la FMD en La Granadilla tampoco han tenido novedades.«Por una parte está en contra de la normativa estatal y regional imponiendo el uso de la mascarilla durante actividades físicas al aire libre, y además es un agravio comparativo porque, al lado, hay otras actividades de niños y adultos que van sin mascarilla porque son de los clubes privados», se lamenta Teresa García, una de las pacenses que ha presentado una queja.

García es médica y considera que practicar deporte con mascarilla es perjudicial. «El aire libre mejora la salud y así se eliminan los beneficios. Es ir con un bozal». Su hijo pequeño, de solo cinco años, hace atletismo y ella considera «absurdo» que tenga que llevar mascarilla cuando llega hasta la verja de las instalaciones sin tener que ponérsela. Además, destaca que no son deportes de contacto.

Esta sanitaria también señala que es incoherente que los menores de seis años no estén obligados a llevar mascarilla en ninguna circunstancia, ni siquiera para entrar en las aulas del colegio, y tengan que colocársela para hacer ejercicio en el exterior. «Es una decisión absurda que no tienen justificación posible». «Además, no solo es el aire, la salud también es psicosocial y perjudica a los niños tener que llevar mascarilla. Han sido los más perjudicados por la pandemia».

Esta también es la sensación de Mamen Ruiz. «No se piensa en ellos y esto no tiene sentido. Mi hijo puede pasar la mañana sin mascarilla en su 'cole', pero debe ponérsela para ir a hacer fútbol al aire libre a ese mismo colegio por la tarde».

Ante esta situación, Teresa García anima a los padres cuyos hijos están en la FMD a que presenten quejas para hacer fuerza todos juntos y que el Ayuntamiento rectifique esta situación.