«Quedarme sentado en el homenaje a Miguel Ángel Blanco fue una imprudencia»

Hoy jueves se aprueban definitivamente los presupuestos de la ciudad en un pleno al que asistirá Carlos Pérez como concejal sin partido. El 15 de ... julio anunció su marcha de Vox. Aquí habla de los sinsabores que le dio la formación de Abascal y de Badajoz.

–¿Por qué se fue?

–Por la deriva que coge el partido con la salida de los gobiernos autonómicos del PP debido al reparto de menores inmigrantes y por la mala relación que yo tenía con la organización provincial, que me hizo la vida imposible. Y, sobre todo, porque Vox me pedía que firmara un convenio que traspasaba dinero del grupo municipal a Madrid cuando yo siempre he defendido que hay que reducir el gasto político.

–Badajoz va a repartir 1,2 millones de euros en cuatro años entre PP, PSOE y Vox. ¿Qué cree usted que hacen con ese dinero que debe ir a la acción política?

–Cuando dejé el grupo, el gasto no pasaba del 25% y somos el grupo que tiene menos presupuesto. Es un gasto de representación para comprar un ramo para una ofrenda o transporte. Es un dinero que está muy incrementado y que tanto PSOE como PP pueden terminar enviando a Madrid.

–¿Habló con Ángel Pelayo Gordillo, jefe de Vox en Extremadura, cuando se marchó del partido?

–La única persona con la que hablé para comunicar mi marcha fue con Marcelo Amarilla (portavoz en el Ayuntamiento) y lo hice tras meditar mi decisión porque no quería que me convenciera de lo contrario. Es una persona con la que he trabajado mucho tiempo, es leal al partido y es a la única persona a la que debo un respeto en la dirección provincial.

–¿Le llamaron después de Vox?

–De Vox no he recibido ninguna llamada de nadie.

–¿Cómo es Vox por dentro?

–Conmigo personalmente no ha sabido hacer ni política. Porque yo me he dedicado al mundo del toro, Vox tiene la tauromaquia dentro de su consejería, y no recibí ninguna llamada. Fui a visitar a la consejera Camino Limia en septiembre del año pasado porque me hubiera gustado aportar mi experiencia y, a la media hora de salir de allí, recibí una llamada de nuestro asesor por indicación de alguien de Madrid para decirme que no apareciera por la consejería porque yo era edil de Badajoz. Yo no fui a pedir trabajo porque ya tenía mi oposición, quería colaborar.

–Usted ha sido crítico con Ángel Pelayo, representante de Vox en la región, ¿por qué?

–Me parece una persona que no representa los ideales que decía Vox tener, que era: 'personas que venían a servir y no a servirse'. Y Pelayo es una persona que viene a servirse de la política, de Vox, porque no tiene una vida laboral asentada.

–¿Por qué usted no entrega el acta si se suele votar a las siglas?

–Más debían pedirle el acta a Ángel Pelayo por ser senador con los votos del PP al cederle ese escaño. Por otro lado, es verdad que la gente vota a las siglas y si Carlos Pérez se hubiera presentado solo, le hubieran votado un puñado de amigos. El partido me ha llamado desleal, lo que no me puede llamar es mentiroso. Porque, de las tres razones que di, no han desmentido ni el maltrato ni el convenio al que no quise sumarme.

–Llegó sin experiencia al Ayuntamiento. ¿Ser concejal es como lo esperaba?

–No. Llegué con muchas ganas y eso me hizo cometer imprudencias, como quedarme sentado durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco en un pleno. Fueron unas instrucciones mal entendidas, mi partido no quería que pidiera disculpas y en mi primer pleno como no adscrito lo hice porque lo tenía ahí guardado.

–Usted es la segunda marcha de Vox en el Ayuntamiento dado que Javier Liso se fue en febrero. ¿Él se fue porque quiso o porque le obligaron?

–Se fue porque aceptó una condena relacionada con la violencia de género, con lo cual tenía que dimitir. Lo que no entiendo es cómo el partido ha hecho campaña para las europeas contando con él en otras ciudades. Aquí no porque sabían que yo me negaba.

–¿Qué le contestó el alcalde cuando le dijo que se quedaba como edil sin partido?

–Fui a verle durante la presentación del partido de la selección española en la Alcazaba porque no tenía ni su teléfono. Se interesó personalmente por mí y me dijo que él pasó por las mismas circunstancias por irse de Ciudadanos, aunque yo no me siento un tránsfuga porque mi beneficio es nulo. Yo no tengo un salario del Ayuntamiento.

–¿Le gustaría entrar en el PP como hizo Gragera al irse de Cs?

–Yo seguiré en mi línea, que no es la del PP en la ciudad. Soy crítico con el PP, y Gragera ya tiene catorce concejales (mayoría absoluta).

–¿Le ofreció sumarse al PP?

–(Se ríe) No, no.

–¿Cuáles son sus objetivos en un ayuntamiento con el PP con mayoría absoluta?

–Me han quitado el despacho y la asignación de grupo político, y voy a poner en evidencia que ese dinero es un malgasto. Por otro lado, el PP ha maltratado a los pacenses y ahora quiere hacer ver que el mantenimiento ordinario es algo extraordinario, como hace ahora con las fuentes. Mi labor será criticar esas cosas y hacer propuestas compatibles con el PP, que es quien las aprueba las iniciativas.

–Hoy es el pleno de presupuestos, ¿qué votará?

–Abstención porque respaldo a los trabajadores que no están de acuerdo con la forma de incremento, y tampoco estoy de acuerdo con la falta de participación ciudadana.

–Su capacidad de hacer cosas ahora en el Ayuntamiento queda mermada.

–No estoy solo porque tengo gente que estaba en el partido, otros que siguen, personas que no tienen nada que ver con Vox y mi posición no va a cambiar. Es verdad que con mayoría absoluta del PP es muy difícil hacer oposición porque hacen prácticamente lo que quieren con la ciudad.