Pulso en Badajoz entre Podemos regional y local por la sanción a Cordero

La dirección del partido en Mérida mantiene al portavoz municipal, Remigio Cordero, como militante de Podemos. De esta manera, podrá presentarse a las primarias para ser candidato a alcalde (como es su intención) y seguir en la candidatura de Irene de Miguel a la Asamblea. Sin embargo, la dirección local insiste en que está sancionado.

El martes por la noche, la dirección local suspendió de militancia a Cordero durante nueve meses y le inhabilitó para representar al partido durante dos años. Otras siete personas están también suspendidas. Entre ellas, la edil Amparo Hernández.

Hace tiempo que se sabe del enfrentamiento entre Remigio Cordero y Erika Cadenas, secretaria local. Aunque ahora se ha abierto otro. Ayer la dirección regional desautorizó a la local. Afirmaron que esta última carece de capacidad para suspender de militancia a nadie. En un escueto comunicado, indicó que los órganos locales pueden abrir expedientes, pero no resolverlos. Esto es así, añadía la nota, «para evitar que (los mismos) se conviertan en juez y parte». Se apoyan en el artículo 36 del reglamento general, que dice que el grupo o delegación que abre el expediente debe presentar la resolución al consejo de coordinación del ámbito territorial inmediatamente superior, que es el encargado de resolverlo.

El comunicado cayó como un jarro de agua fría en Podemos Badajoz. Estos ya habían rechazado una propuesta de mediación del partido regional a principios de este mes, que sí había aceptado Remigio Cordero. Ahora vuelven a negarse a su consideración.

Podemos Badajoz defiende su legitimidad con los estatutos de la formación, en lugar del reglamento interno. Según el artículo 71 de los estatutos, el consejo de coordinación municipal puede abrir y resolver los expedientes. Es decir, la dirección local se apoya en los estatutos y la regional en el reglamento general porque los documentos de Podemos se contradicen.

Ayer por la tarde, la dirección local emitió una nota en la que asegura que es muy escrupulosa con los derechos de sus afiliados, y que será la comisión regional de garantías democráticas la que deberá resolver un eventual recurso. Hasta que eso suceda -asegura el consejo de coordinación de Podemos Badajoz- los militantes afectados siguen sancionados.

Por otro lado, el propio Remigio Cordero está molesto con la situación. «Lo mínimo que puede pedírsele a un secretario de organización es que conozca las atribuciones que tiene su cargo (se refiere a Agustín Lozano, que es quien ha dictaminado su inhabilitación). Primero nos expedientan sin conocer la Ley de financiación de Partidos Políticos (por no aportar a Podemos parte de sus ingresos del Ayuntamiento). Rectifican diciendo que no habían leído correctamente los estatutos y nos tramitan un nuevo expediente. Podemos Badajoz no puede tener como responsables a personas que no conocen los límites legales de sus competencias», valoró.

El origen del enfrentamiento se encuentra en las primarias celebradas antes de verano para elegir al secretario general de la formación en la ciudad. Remigio Cordero las perdió frente a Erika Cadenas. Desde entonces, la dirección local de Podemos acusa al grupo municipal de no coordinarse con el partido.