«Si hubiesen puesto la barandilla que pedimos, no me habría roto la pierna»

Un mes y medio es el tiempo que Ramón Escobar lleva con su pierna derecha escayolada. «Venía de comprar, iba caminando por la acera, ... me desestabilicé y me caí al suelo», explica.

El espacio peatonal del que habla Ramón tiene algo más de un metro de altura. Ese es el desnivel que separa una de las aceras de la calle Comendador de Obando de la calzada.

Ramón cuenta que tuvo suerte de que el golpe no fue en la cabeza. «Las vecinas salieron a ayudarme, tuve suerte de apoyar con la pierna. No soy el primero que se cae de ahí. Vivo aquí desde el año pasado pero los vecinos me cuentan que desde que existe esta calle han tenido ya varios incidentes»

«Estamos abandonados, no viene nadie a hacer nada ni nos limpian las calles, ni nos ponen la barandilla»

Ramón creyó en un primer momento que simplemente se trataba de una caída y que todo había quedado en un susto. «Pensé que se habría podido evitar de haber tenido una barandilla. Las vecinas y mis hermanas querían llevarme a urgencias pero a mí no me dolía nada así que decidí no ir al médico».

Unas horas más tarde el dolor que tenía en la pierna derecha no le dejaba dormir y acudió al hospital. Según apunta el informe médico, cuando llegó presentaba inflamación y un hematoma en la zona de intersección del tendón de Aquiles.

Tras una radiografía comprobaron que el tendón de Ramón se había roto como consecuencia de la caída. «Me daban dos soluciones: una cirugía o escayolar y ver la evolución».

Escobar optó por la escayola, pero la evolución es lenta y probablemente tenga que someterse a una intervención quirúrgica. Aún así necesitará un proceso de rehabilitación, con lo que no sabe cuando volverá a caminar. «Los médicos que me atendieron me comentaron que podía denunciar al Ayuntamiento, pero a mí lo que me importaba en ese momento era mi pierna», afirma.

Accesibilidad

Los vecinos de Ramón piden una solución al Consistorio. «Estamos cansados de que no nos solucionen el problema y de esperar que pongan una barandilla que llevamos pidiendo desde que se hizo la calle hace más de 20 años», comenta Antonia García.

A sus 82 años cada vez le cuesta más trabajo subir los seis tramos de escalera que dan acceso a la calzada por la que accede a su casa. «Las escaleras tampoco tienen barandilla, a veces las tengo que subir gateando porque me da miedo perder el equilibrio y caerme».

García explica que la barandilla no es únicamente por seguridad, sino una necesidad para facilitar la accesibilidad a las viviendas de las personas que allí viven. «Me da miedo que llegue el día que no pueda salir a la calle porque no tengo donde sujetarme».

«A veces subo gateando porque no quiero caer. Me da miedo que un día no pueda salir porque no tenga dónde sujetarme»

Otro de los miedos que tienen los vecinos es que muchos niños de la zona juegan allí. «No digo que no haga falta acondicionar otras zonas de Badajoz, pero nosotros pagamos contribución, luz y todos los impuestos y nadie nos hace caso», argumenta García.

Para hacerse oír más, la quincena de vecinos afectados hicieron una petición formal al Ayuntamiento. De esto hace ya varios años, recogieron más de un centenar de firmas por todo el barrio y las hicieron llegar al Consistorio. «Vimos que poco después había gente midiendo la calzada pero eso quedó en nada», afirma Isabel Monago, otra vecina afectada.

Monago vive en la calle desde hace 45 años. Más o menos la mitad es el tiempo que hace que construyeron las calzadas y afirma que están así desde entonces. «Nos sentimos abandonados, aquí no viene nadie a hacer nada, ni nos limpian las calles, ni quitan la hierba de los descampados, que con lo alta que está y el calor que hace cualquier día sale a arder».

Isabel es otra de las vecinas que caminan agarradas a las paredes por miedo a perder el equilibrio y caer al suelo.

El próximo lunes Ramón sabrá si finalmente se tiene que operar de su tendón de Aquiles. «No sé como quedará mi pierna ni cuándo volveré a caminar pero al menos quiero que esto sirva para que nos den una solución y no le pase lo mismo a más gente».