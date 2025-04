«Puerta Pilar es un pipican gigantesco»

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 3 de mayo 2022, 07:42 | Actualizado 07:57h. Comenta Compartir

Es el parque con más nombres que tiene Badajoz. Es Puerta Trinidad, Los Cañones y el antiguo Salto del Caballo además del parque que rodea el baluarte de San Roque, del siglo XVII. Pero para José Joaquín Lama, un vecino cuya ventana da a este espacio, «es un pipican gigantesco, eso es lo que es».

El parque de Puerta Pilar es una zona verde muy popular entre los pacenses que tienen perro. De hecho, la presencia de canes es constante, normalmente por decenas. Para ellos es un espacio ideal para las mascotas porque está en un desnivel, por lo que no supone peligro para los animales y además se encuentran entre ellos. Por contra hay vecinos que se quejan de la suciedad o de no poder llevar a los niños a esta céntrica zona.

«Es un parque bonito, a mis hijos les llama la atención, pero lo considero insalubre por el olor y porque tienes que ir esquivando excrementos» tERESA GARCÍA Vecina del centro

El conflicto, según los residentes, hay provocado incluso enfrentamientos. «Más de uno le ha afeado a los dueños de los perros que no recojan las cacas o que lleven sueltos animales muy grandes, pero lo mismo son amables, que la cosa acaba a gritos. Yo solo me enfadé una vez porque un perro defecó delante de mí en la acera, le pedí al dueño que lo recogiese, me dijo: 'ahora mismo' y se largó». El testimonio es de Dolores Valle, otra vecina.

Dolores y José Joaquín, ambos jubilados, están en contra de la permisividad que hay en este espacio con las mascotas. «Cuando hace calor el olor a excrementos se nota en cuanto sales de la puerta de tu casa, la gente esquiva este parque por el olor», se lamenta Lama. «Durante años fue el parque de los botellones, los quitaron, lo arreglaron y nos pusieron los aparatos para hacer ejercicio, pero nunca entra nadie que no vaya con perro porque es una guarrada».

Teresa García es vecina de Ronda del Pilar, tiene dos niños pequeños, y nunca entra con ellos en este parque. «Es muy bonito, a ellos les llama la atención, pero lo considero insalubre. Se nota con el olor y tienes que ir esquivando excrementos. Encima los niños se agachan y pueden coger cualquier piedra o lo que sea y todo está sucio», se lamenta esta madre.

Dolores Valle confirma estos miedos. «Hay caca en los caminos, pero en la hierba ya es una locura, no se puede caminar por ninguna parte. La peor zona, de orines y excrementos, es la muralla. Se van al fondo y está asqueroso. Es horrible y eso que limpiaron hace poco por las batallas que hicieron (la recreación de la Guerra de la Independencia. Normalmente no se limpia», se lamenta esta vecina.

«Los animales también tienen derecho y no hacemos daño a nadie. No pueden estar atados todo el día, necesitan sitios donde puedan correr» Marcelo Campañón Dueño de Mancha, un perro

Para algunos vecinos la solución sería que la Policía Local sancionase a los que llevan los perros sueltos o no recogen sus excrementos. «No he visto poner una multa nunca. Una vez llame y me dijeron que delante suyo no lo hacen. Entiendo que por la calle es difícil, pero si aquí se quedan 10 minutos, ven a un perro cagar y a un dueño que no lo recoge», protesta otro vecino, Alberto Domínguez.

Domínguez cree que la situación puede ser intermedia. «Podrían poner un parque canino para los que tienen perros, pero solo en una zona y el resto del jardín podría disfrutarse».

En el lado contrario los propietarios de perros no entienden las reticencias de los vecinos. «Los animales también tienen derecho y no hacemos daño a nadie. Yo vivo en Pardaleras, el parque canino más cercano que tenemos es el del río y no puedes llevar a diario hasta allí a tu mascota», explica Marcelo Campañón.

Campañón tiene «un chucho, porque raza no tiene, pero bueno es como el que más». Se llama Mancha, tiene 12 años «y es un viejito, pero los perros jóvenes necesitan correr, no los puedes llevar atados todo el día», explica.

A su lado hay una pareja joven con un perro grande que le da la razón. «Además venimos a diario y ya nos conocemos, es un sitio agradable», dice Ramón, uno de ellos que niega que no recojan los excrementos. «De todas formas en las zonas verdes no creo que molesten», añade.

Los propietarios de canes rechazan que se cree un parque canino cerrado para delimitar la zona donde pueden estar las mascotas. «Como si tuviesen algo malo, no me parece normal, la calle es para todos», añade Marcelo.

