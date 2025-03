El Puente Real necesita una mano de pintura

El Puente Real es uno de los símbolos más característicos de Badajoz. Su imponente estructura atirantada en forma de abanico puede contemplarse desde cualquier parte ... del río Guadiana, desde la Alcazaba hasta San Fernando, desde el paseo fluvial hasta la avenida de Elvas. Algunos centros públicos, como el instituto Bioclimático, recurren al Puente Real como símbolo diferenciador en sus bandas de graduación.

Y son muchos los vecinos pacenses que aprecian la belleza del mismo. Pilar Rodríguez, que acostumbra a cruzarlo, no duda de que «es un puente muy bonito, muy moderno y asciende de categoría a la ciudad». Otros como Laura Favero y Stefan Waage, procedente de Centroeuropa, aprecian los amaneceres y los atardeceres que se disfrutan desde él.

Pero a pesar de su estructura singular y de su altura, los paseantes aprecian fallos en el cuidado, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Junta de Extremadura. Silvia León, vecina en la margen izquierda, comenta que «a los tirantes del puente les falta una mano de pintura por el óxido» y además «las barandillas también las deben retocar». De la misma opinión es María Concepción Rodríguez, que también vive en la zona.

La calzada es otro de los elementos que generan comentarios. El asfalto presenta cierto desgaste y aparenta estar sucio.

Pero el carril bici es el centro de todas las críticas. La acera del Puente Real está dividida en dos partes: una es la zona peatonal, por la que caminan los peatones; la otra parte se destina al carril bici. El problema que han observado los usuarios es que la distinción entre calzada y carril bici es nula.

«Los que somos de Badajoz reconocemos el carril bici y sabemos por dónde tienen que caminar los peatones y por dónde van las bicicletas, afirma León. Mientras tanto los que «no son de Badajoz», como es el caso de Laura Favero y Stefan Waage, no son capaces de adivinar cuál es el carril bici porque no existe una señalización que lo indique. «No se puede deducir que esto es un carril bici, no se nota la diferencia entre una y otra zona y está en malas condiciones», relata Favero.

Incluso se queja de la separación que hay entre el carril bici y la calzada en forma de pequeñas bandas que sobresalen del suelo. «Hace un rato, cuando crucé el paso de peatones, me tropecé con la piedra que separa el carril bici, lo deberían señalizar de otra manera».

Pilar Rodríguez puntualiza que «el carril bici no está bien señalizado porque no está pintado de otro color y hay gente que camina por ahí y luego los ciclistas tienen que tocarles el timbre». «Justo delante de Caja Badajoz está pintado de color verde pero en el puente no», añade.

Según los vecinos, las carencias no solo afectan al puente sino también a las zonas verdes de alrededor. Concretamente debajo, explica Favero, quien comenta que en la margen derecha «el camino que hay por debajo del puente es precioso porque tiene una naturaleza impresionante, pero hay muchos residuos».

Pintadas

Pilar Rodríguez se centra en las pintadas. «Yo que camino mucho por el río, veo que la parte de debajo del puente podría estar mejor cuidada, hay pintadas y está sucia».

La opinión general es que las instituciones encargadas de la limpieza y mantenimiento del Puente Real y de su entorno deberían centrarse en mejorar la calidad del mismo.

María Concepción Rodríguez lo compara con otros puentes. «Estéticamente es muy bonito pero de todos los puentes es el que peor está, ni el puente viejo está así de descuidado con el tiempo que tiene».