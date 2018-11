El puente de todos los eventos Muestra de los 30 años del Club Maratón Badajoz. :: pakopí La coctelera NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 4 noviembre 2018, 20:59

La agenda pacense no ha frenado por Todos los Santos, al contrario, la semana ha estado llena de eventos. Presentaciones de libros, mucho teatro, exposiciones que abren sus puertas... Irse de puente fuera siempre es una opción, pero los que se han quedado no se han arrepentido.

El teatro ha sido protagonista indiscutible gracias al Festival de Teatro de Badajoz, que ha ofrecido y sigue ofertando representaciones cada día en el López de Ayala. Además, parte de este arte se ha salido del escenario. Por ejemplo, ayer la compañía británica 'Vamos Theatre' realizó un taller de utilización de máscaras.

Fue una oportunidad de ver cómo estos artistas utilizan sus características caretas. Se trata de unas máscaras con expresividad que usan en sus representaciones. En sus obras no hablan, pero lo transmiten todo con esos disfraces y con sus movimientos. Muchos pacenses pudieron comprobarlo por la noche en la obra 'Finding Joy' que ofrecieron tras el taller. No ha sido el único evento que se ha escapado del escenario. El lunes y el martes el intérprete holandés Bram Graafland sorprendió a los que paseaban por San Francisco sacando a la plaza su espectáculo 'The Yelling Kitchen Prince'. Convirtió una sencilla cocina en un instrumento musical con batería y órgano. Su montaje mezcló la música con el mundo del circo y el teatro, y gustó mucho a los viandantes.

Los que no hayan tenido oportunidad de disfrutar del festival pacense, aún pueden sumarse. Esta noche se representa la obra de Lorca 'Así pasen cinco años' y el domingo por la mañana se despide la 41 edición con una obra infantil, 'El reto de Zeus'.

Algunos vecinos han optado estos días por salir de excursión. Ha sido el caso, por ejemplo, de la asociación de vecinos de Santa Marina. Este colectivo suele organizar escapadas para conocer distintos lugares y realizar una convivencia entre los residentes de la zona. Recientemente visitaron, en dos jornadas distintas, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra.

En Badajoz la escapada estos días ha sido al Casco Antiguo para degustar tapas. Desde ayer se celebra la XVI Feria de la Tapa en 20 locales del centro que esperan servir unas 10.000 raciones durante dos semanas.

Una expo y un buen libro

Entre tapa y tapa se puede bajar la comida visitando una buena exposición. Ayer la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés inauguró una muestra sobre los 30 años de historia del Club Maratón Badajoz.

La exposición repasa, a través de imágenes, «el esfuerzo, la satisfacción y el compañerismo» que han marcado la trayectoria de este club, que actualmente tiene 480 socios, según destacan sus organizadores. Las fotografías han sido cedidas por amigos, socios y aficionados y puede visitarse hasta el próximo 15 de noviembre.

Este puente también puede ser un momento idóneo para relajarse con un buen libro y estos días se han presentado en la ciudad un par de propuestas a tener en cuenta. Una de ellas es poesía. En concreto el nuevo libro de poemas de David Trashumante, llamado 'Apenas'. La puesta de largo fue en la Librería Tusitala y contó con la presencia de Felipe Zapico y Carlos Reymán.

La semana también ha tenido hueco para el debate de actualidad. Uno de los temas que actualmente más interesa a los pacenses es el camalote y por esa razón la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País acogió el lunes la conferencia 'Actuaciones contra el camalote en el Guadiana' a cargo de Samuel Moraleda Ludeña, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y Fernando Aranda Gutiérrez, director técnico de esta institución. El acto fue presentado por Manuel Piedehierro Sánchez, miembro de la directiva de la RSEEAP.

Otra propuesta interesante es apostar por el misterio. Lo hicieron los pacenses que acudieron el martes pasado a la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab) para disfrutar la presentación del documental '50 leyendas y misterios de Extremadura'.

Se trata de un trabajo conjunto de distintos expertos y artistas. a la presentación del documental acudieron Antonio Arias, Jesús Quesada, Ángel Arias y Pedro Monty.