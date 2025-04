El puente del Cantillana sigue sin ser apuntalado nueve meses después de la riada

Estos días llueve y en Gévora temen perder el emblema de esta pedanía. El puente que luce en el escudo de su equipo de fútbol, ... entre otros símbolos locales, podría derrumbarse si el río vuelve a crecer, como ya ocurrió hace nueve meses. La riada destruyó un tramo del puente de Cantillana en diciembre y aún no se ha tomado ninguna medida al respecto.

La situación empeora en este puente construido en 1531 semana a semana. Además del arco que se derrumbó, parte de la pasarela también se ha desplomado. Hay grietas en la estructura que han crecido desde diciembre y además crece la vegetación entre las piedras, lo que puede hacer que se desplacen.

Uno de los riesgos en la base del puente. Con la crecida del río parte del terreno se hundió, el agua provocó un movimiento de tierras y rocas y el pilar que había encima se derrumbó. Los pilares del puente que se ven, porque no están dentro del agua, están en un estado similar, con la tierra removida y con agujeros, es decir, con riesgo de desplome.

«En unos meses se puede perder algo con 500 años de Historia», se lamenta Víctor Vargas, de la Asociación Cívica

Tras la riada el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, prometió una obra de emergencia para reparar lo demolido y evitar nuevos derrumbes. Sería una forma de apuntalar este monumento hasta que se puede rehabilitar y deje de estar en riesgo. El regidor pacense anunció 350.000 euros de inversión.

La obra no pudo realizarse inmediatamente porque el puente no tiene dueño, está en un limbo administrativo. En 1531 lo encargó y lo pagó el Ayuntamiento de Badajoz, por lo que es patrimonio municipal. Sin embargo, no está inmatriculado, es decir, inscrito como propiedad del Consistorio. En diciembre Gragera se comprometió a acelerar los trámites para solucionarlo, pero aún no hay novedades al respecto.

Riesgo de derrumbe

Unas semanas después del derrumbe, los técnicos de Patrimonio de la Junta de Extremadura evaluaron los daños. La conclusión fue que el riesgo de más daños es muy alto. «Es muy probable que, ante una nueva riada, se vuelvan a producir taponamientos de los arcos con la presión sobre la estructura del puente y nuevos colapsos», indicó el análisis de los profesionales.

«La presión ejercida por el agua y los materiales de arrastre ocasionaron un descalce evidente en la cimentación provocando la rotura, desplome y arruinamiento de las pilas y la fragmentación de la última bóveda en grandes bloques», dice el informe de Patrimonio. Se recoge también que algunas pilas y arcos presentan giros y desplazamientos parciales entre los sillares, causado probablemente por descalces y asientos de su cimentación.

Ampliar Vista general del puente de Cantillana. CASIMIRO MORENO

A pesar de la gravedad del informe, en mayo el Ayuntamiento de Badajoz cambió su intención inicial e indicó que no realizaría la obra de emergencia. Defienden que la zona que de derrumbó corresponde a la Junta de Extremadura porque se asienta sobre una cañada real (que son autonómicas).

La Junta, por su parte, lo negó y desde entonces no hay avances ni queda claro a quién corresponde. Este enfrentamiento pudo ser fruto de las diferencias entre el Ayuntamiento y la Junta por gobiernos de distintos signo político. En la actualidad la situación ha cambiado, el PP gobierna tanto en Mérida como en Badajoz, aunque aún no se ha desbloqueado la situación del puente de Cantillana.

Desde el Ayuntamiento confirman que la situación es la misma. Por su parte la nueva Consejería de Cultura hace un análisis similar al de hace unos meses aunque sus responsables han cambiado. Indican que el puente no es de su propiedad, que hicieron el informe, pero que «más allá de esto, no corresponde a esta consejería acometer las obras de restauración».

Desde Cultura reconocen que parte del puente se asienta en una vía pecuaria «pero no por eso correspondería a la Junta restaurarlo, porque es la vía la que es de titularidad de la Junta, no el puente».

Desde la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz piden que ambas administraciones «se sienten y encuentren una solución. Ahora ya no está la excusa de que son de distintos partidos», indica Víctor Vargas, de esta agrupación.

Vargas destaca que la situación es delicada y que la intervención debe llegar lo antes posible. «En unos meses se pueden perder 500 años de Historia», critica.

Este miembro de la Asociación Cívica cree que no hay justificación para que, al menos, no se haya asegurado el puente en nueve meses para evitar nuevos derrumbes. Califica de «ineptitud» que no haya novedades y lamenta que el puente de Cantillana no sea una de las obras que se han incluido en el plan de impulso que acaba de presentar el Ayuntamiento pacense.