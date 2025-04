El puente de Cantillana, un monumento sin dueño pero lleno de historia

Se le conoce como el hermano pobre del puente de Palmas porque ambos se parecen y ambos se construyeron en la misma época. La ... pasarela de piedra sobre el Guadiana no era suficiente para los viajeros y el Ayuntamiento de Badajoz decidió construir otra sobre el río Gévora, que se apodó enseguida Cantillana por la dehesa en la que estaba.

Fue en 1531 y el Consistorio lo pagó con la llamada bellota municipal, es decir, con los ingresos por el alquiler las dehesas municipales en un tiempo en el que el término municipal de Badajoz era aún más extenso de lo que es ahora.

500 años después sin embargo este monumento no tiene dueño porque no está inmatriculado. Esta es una de las curiosidades de su historia, pero hay muchas más.

El puente de Cantillana también fue llamado puente de Carlos V porque se inauguró bajo su reinado, pero en realidad el episodio histórico más importante que vieron sus arcos fue con el hijo del emperador, con Felipe II.

En junio de 1580 el 'rey prudente' se desplazó a Badajoz para reclamar Portugal, que se había quedado sin sucesión. Reunió a los tercios en la dehesa de Cantillana, junto al puente, y allí se levantó un impresionante campamento y un escenario en el que pasó revista a sus tropas. Eran 40.000 soldados que vivieron un momento único porque el rey lo logró y se anexionó el país luso.

Cantillana también ha sido testido de muchas refriegas. Desde aquí intentaron tomar Badajoz los portugueses durante la Guerra de Restauración, tras fracasar en su intento de asaltar el fuerte de San Cristóbal. Como no lo consiguieron, volaron el puente. Tras ponerlo de nuevo en pie llegó otra guerra, la de Sucesión, en la que portugueses, británicos y holandeses sitiaron a la ciudad colándose en ella por el puente de Gévora. Y como no hay dos sin tres, volvió a ser un punto caliente en la Guerra de la Independencia. En esta ocasión el puente fue volado para cortarle el paso a los franceses, pero tras la batalla de Gévora y aprovechando que el río no iba muy crecido, las tropas de Napoleón entraron y se hicieron con la orilla derecha del Guadiana para completar el cerco a la ciudad.

Otro rey, Carlos IV, también protagonizó un episodio en esta pasarela. Lo cruzó camino de Sevilla y, como su carruaje era más ancho que el puente, hubo que derribar los petriles y reconstruirlos después.