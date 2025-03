El puente de Cantillana sigue sin ser revisado un mes después del derrumbe

No hay rescate para el puente de Cantillana. Un mes después de que se derrumbase parte de la estructura de este monumento con 500 ... años de historia no ha sido inspeccionado ni hay avances para rehabilitarlo.

La crecida del río Gévora que provocó las inundaciones en Valdebótoa y Gévora también causó que se derrumbase parte de la estructura del Puente de Cantillana. Se cayó un arco al completo y parte de la pasarela. Además se abrieron grietas en el resto de la estructura. Un mes después las piedras que se vinieron abajo continúan en el cauce del río.

Al bajar el nivel del río se pueden apreciar los destrozos por completo y las zonas derrumbadas han quedado completamente destrozadas. Muchas de las piedras se han partido o desaparecido arrastradas por la corriente.

Este monumento está en la lista roja de Patrimonio debido al riesgo de desaparición si hay nuevos derrumbes

Tras el suceso las administraciones anunciaron acciones, pero no se han concretado en estas semanas. La Junta de Extremadura indicó que los técnicos de Patrimonio revisarían los daños, ya que se trata de un elemento reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC). La inspección, sin embargo, no se ha llevado a cabo aún, aunque desde la administración regional indican que tienen la intención de llevarla a cabo.

Por su parte el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, indicó que aceleraría el proceso para inmatricular este monumento, ya que actualmente no está inscrito y así poder hacer una inversión para tratar de aliviar los daños. HOY ha consultado al Consistorio si hay novedades akl respecto, pero indican que no se han producido aún.

Por tanto Cantillana continúa igual, sin dueño y sin proyectos de rehabilitación. El monumento ya estaba en peligro de desaparecer antes de la crecida y, tras el derrumbe, el riesgo ha aumentado. Una prueba evidente es que la pasarela prácticamente ha desaparecido, por lo que los pilotes quedan al aire y en estas bases, además, hay grandes grietas y agujeros donde se han desprendido piedras.

El Puente de Cantillana está incluido en la lista roja de la asociación Hispana Nostra, un comité científico que analiza el estado de conservación de los monumentos españoles. Según estos expertos, este puente de la Edad Media está en «avanzado estado de deterioro y con riesgo de derrumbe. Tiene daños provocados por la vegetación y raíces de árboles en pilares y firme de la plataforma del puente».

El Ayuntamiento de Badajoz, tras el derrumbe, se comprometió a invertir 350.000 euros para recuperar la zona que se ha caído y tratar de consolidar el resto impidiendo nuevos daños.

Sin embargo esta inversión no puede llevarse a cabo porque el puente, literalmente, no tiene dueño. Se trata de un bien municipal, porque lo pagó el Ayuntamiento de Badajoz en 1531, pero no está dentro del inventario. El Consistorio debe inmatricular, es decir, inscribirlo como patrimonio municipal. La dificultad, según indicó Gragera, es que no hay documentos sobre este puente.