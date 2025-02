«Cuando puedo me aparto de la ciudad para estar en contacto con la naturaleza»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 13 de diciembre 2021, 07:19 Comenta Compartir

Lorenzo Romo vive en Valdepasillas y, desde que llegó la covid, ha cambiado el gimnasio que tiene al lado de casa por el parque del Guadiana. A días alternos lo recorre con su bici haciendo parada en las áreas de aparatos de gimnasia para mantenerse en forma. Guardia Civil desde hace 38 años, le resulta imposible desprenderse del sentido del deber aunque no lleve el uniforme. Sus paseos esta última semana han sido pegados al agua, por si encontraba alguna pista que ayudara a localizar a Pablo Sierra.

A sus 62 años sigue en activo. Se encarga de la vigilancia del Banco de España, básicamente controla a todo el que entra en el edificio de la 'autopista'. Asegura que se siguen produciendo robos en sucursales, aunque atracar el Banco de España «es más difícil», pese a que ahora esté en cartelera la película de Tosar y Coronado en la que planean precisamente asaltar la cámara acorazada de la sede del banco en Madrid. «Esperamos que la película no dé ideas para que no vengan a robar al nuestro. Pero que no se le ocurra a nadie porque nosotros estamos para defenderlo». No bromea cuando hace esta afirmación.

De Salvaleón, Lorenzo lleva viviendo en Badajoz desde el año 95 cuando consiguió destino definitivo en su tierra después de pasar por Madrid, País Vasco, Segovia y Huelva. El País Vasco –reconoce– fue su destino más complicado porque coincidió con los años duros del terrorismo de ETA. «No hacíamos vida normal. Aparte de proteger a los demás, teníamos que autoprotegernos. Me tocó estar allí dos años y medio, que se me hicieron un poquitín largos porque la población tenía mucho recelo de nosotros y no nos hacía la vida fácil, pero lo puedo contar».

Lorenzo Romo con su bici por el camino pegado al río.

Su apego al cuerpo no le viene de familia, es una vocación que nació en él y que vio como oportunidad laboral, alternativa al campo que era lo que le ofrecía su pueblo entonces. Cambiar de destino le gustaba, cuenta, porque era una forma de conocer España y por entonces aún no tenía familia. «Para moverme entre destinos solo tenía que hacer una maleta, no mover una casa entera, y eso era una ventaja».

A lo largo de su trayectoria, Romo ha trabajado en las unidades de servicio rural y de tráfico. Encaja bien el chascarrillo de las multas: «Alguna que otra he tenido que poner». Está cerca de la jubilación, pero en sus planes está seguir un par de años más con el uniforme. «Tengo salud, me encuentro activo y sigo teniendo fuerza e iniciativa y si me jubilo ahora a lo mejor me quedo arrinconado».

«El deporte al libre es más saludable y te da más libertad, no tienes que acoplarte a horarios»

Aficionado el deporte, el ejercicio físico forma parte de su rutina de vida. «El deporte al aire libre es más saludable y te da más libertad, no tienes que acoplarte a horarios. Y el río lo tengo cerca y por aquí echo mis ratillos». Ese es el pro, la desventaja –dice– es que los aparatos de gimnasia que le ofrece el parque del Guadiana son más rudimentarios que los que tenía en el gimnasio, que abandonó cuando llegó la pandemia.

Hombre de costumbre, acude al río en días alternos. Recorre primero la margen izquierda, cruza a la derecha, se para en el circuito de máquinas a entrenar los brazos y estirar, y regresa a la margen izquierda por el puente Real. A veces se hace los kilómetros en bici, otros andando y normalmente en solitario. «Me sienta muy bien venir aquí. Cuando puedo me aparto de la ciudad para entrar en contacto con la naturaleza, que para mí es vida».

Sus ratos en el río esta semana pasada han sido con la vista puesta en el agua por si algo le llevaba a alguna pista del paradero del joven universitario de Zorita desaparecido. «No es mi cometido, pero he ido con la bici por el borde el río mirando a ver si encontraba algún indicio. No puedo evitar ir siempre atento, esté o no de servicio».

