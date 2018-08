Erika Cadenas Corzo | Podemos Badajoz «No se puede presumir de superávit mientras tenemos barrios abandonados» Erika Cadenas en la Plaza Alta. :: j. v. arnelas La secretaria general de Podemos está decidida a presentarse a la alcaldía de Badajoz reivindicándose como la candidata feminista MIRIAM F. RUA Sábado, 4 agosto 2018, 08:46

Cuando se le pregunta quién es Erika Cadenas?, empieza por lo importante: «Soy madre de un niño de 9 años». Después viene el resto: de Badajoz, desempleada, feminista practicante, activista social e hija política del 15M. Y ahora, secretaria general de Podemos Badajoz (sin sueldo), lo que la convierte en la primera mujer al frente de un partido político en la ciudad. Si los inscritos en Podemos no cambian de opinión, será también la futura candidata a la alcaldía por la formación morada en las próximas municipales. Erika Cadenas, de 41 años, ejerce la desobediencia lingüística, es decir, usa el femenino genérico. No solo para la entrevistas, también en su vida cotidiana.

-No ha sido mujer de partido. ¿Cómo llega a Podemos?

-Me cogió la crisis con un niño recién nacido, sin trabajo y sin casa y tuve que volver a la de mi madre. Empecé a darme cuenta de que no era un fracaso personal, sino colectivo. Nos estaban machacando a la vez que se rescataba a los bancos y los empresarios salían con beneficios. Entonces empecé a movilizarme con el 15M y después me acerqué a Podemos. Fui a la primera asamblea del círculo que se celebró en Badajoz y desde entonces no he dejado de implicarme cada vez más.

-De momento, ha sido más activista que política...

-Empecé antes implicándome en Podemos pero a la vez fui interesándome por el movimiento feminista y junto a otras compañeras fundamos el círculo, con el que hemos conseguido tener nuestro espacio en la calle e incidencia en el Ayuntamiento.

-Se presentó a las primarias para liderar su partido frente a Remigio Cordero, la cara visible de Podemos, ¿por qué la eligieron a usted?

-He estado haciendo activismo en colectivos feministas y sociales pero no era conocida por el grueso de las inscritas (los que votaron en las primarias). Si nos han elegido es porque hemos presentado un proyecto para Badajoz atractivo y porque creo que la gente se va dando cuenta de que las mujeres debemos ir ocupando estos espacios.

-¿Qué parte de su victoria es mérito suyo y qué parte cree que es demérito de Cordero?

-Nosotras apostamos por más trabajo en equipo, colectivo, donde prime el diálogo y no haya verticalidad... Eso es para nosotras implementar el feminismo internamente. Además, el trabajo institucional burocratiza en exceso y eso les ha podido alejar de la realidad.

-Ha dejado entrever que Podemos ha hecho una política de poca escucha a sus bases y a la calle.

-No, es muy difícil trabajar sin una estructura orgánica fuerte, por eso es bueno que haya habido primarias porque así podremos trabajar juntas, coordinadas y comunicadas.

-Se lo pregunto de otra manera. ¿La calle le conoce más a usted que al portavoz municipal?

-No sé, quizás a nivel de colectivos sociales yo he estado más implicada. El papel de Remigio ha sido otro, dar la cara en el Ayuntamiento.

-¿Le gustaría sentarse en el salón de plenos la próxima legislatura?

-Me encantaría tener voz ahí porque muchas veces pienso que la ciudadanía de a pie no se ve representada. Yo me siento muy de la calle y creo que es bueno que esté sentada en el pleno.

-¿A qué aspira una vez que ha decidido presentarse como candidata a la alcaldía?

-A poner los cuidados y la vida de la gente en el centro intentando hacer unas políticas públicas más feministas, entendidas como políticas de igualdad y equidad. Queremos marcar nuestras prioridades, las de la calle, y no dejarnos llevar por la agenda de Fragoso. Hay que cambiar dinámicas en el Ayuntamiento, es una vergüenza que se presuma de superávit mientras tenemos los barrios abandonados, las calles destrozadas y los parques dejados. Me mueve es dejar a mi hijo un mundo más justo.

-No parece que el bipartidismo corra riesgo en las próximas municipales pero tampoco que salga un gobierno con mayoría absoluta. ¿Cómo se lleva con Ricardo Cabezas?

-Bien, tampoco es que haya tenido conversaciones muy profundas, pero lo conozco, me parece buena persona y creo que es coherente. Espero que como partido socialista mire por las causas sociales y los colectivos y en esa línea siempre encontraría en mí una interlocutora dialogante.

-¿Le daría un cheque en blanco si eso significa desalojar al PP?

-No. Estoy convencida de que al PP hay que echarlo de la alcaldía porque son muchos años sufriendo sus políticas públicas y hay que levantar esas alfombras y abrir esos cajones, pero cheque en blanco, no.

-¿Cómo van las confluencias?

-Con Izquierda Unida y Equo la confluencia se está dando de facto. Colaboramos juntas en un montón de causas, actos, plataformas... Ahora tenemos que sentarnos a concretar acuerdos pero creo que llegaremos a un programa común sin dificultades.

-En el tiempo que lleva en Podemos, ¿le ha desengañado algo?

-Sí. Me duele que las inercias machistas que te encuentras en la sociedad se reproduzcan en los partidos, también en los de izquierda, y en las instituciones. También me da mucha rabia la burocracia, que te quita tiempo para escuchar a la gente.

-Vive en San Roque en un piso de alquiler, Pablo Iglesias se ha comprado un chalet. ¿Son el mismo Podemos?

-Sí. Se puede ser de Podemos y tener un chalet. Esa idea de que la gente de izquierdas tenemos que ser pobres y austeros no la comparto. Yo no me metería en una hipoteca por convicción personal, pero tampoco me meto en lo que cada uno se compre con su dinero ganado honestamente.