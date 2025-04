Qué se puede hacer y qué no al conducir un patinete eléctrico en Badajoz

Cada vez se ven más patinetes eléctricos en Badajoz. Todo indica que estos Vehículos de Movilidad Personal (o VMP) han llegado para quedarse. Sin embargo, ... a pesar de ser muy populares, aún existe mucho desconocimiento en torno a ellos ¿Deben llevar casco? ¿Pueden ir por las aceras? ¿Y por los carriles bici?

En ocasiones ni los propios usuarios lo saben. «Sí, si se puede ir por la acera si no vas rápido», defiende Hugo Jorge, un joven de 19 años. En realidad este conductor que va por la acera de Segura Otaño con su patinete se equivoca.

Algunos ayuntamientos tienen una ordenanza que regula el uso de estos vehículos. Badajoz no tiene una normativa específica para VMP. De hecho el alcalde, Ignacio Gragera, ha descartado elaborarla, al menos por el momento.

En los casos en los que no hay ordenanza, al menos, hay que obedecer cinco normas que marca la Dirección General de Tráfico. La primera y básica es que estos vehículos no pueden superar los 25 kilómetros por hora. La segunda condición es que deben cumplir las características técnicas de un VMP, ya que en ocasiones hay vehículos que se parecen más a una moto que a un patinete.

La tercera norma es que no pueden, en ningún caso, circular por aceras y zona peatonales. La Policía Local de Badajoz impuso en 2022 unas 60 sanciones en la ciudad por no cumplir esta condición. «Por las aceras no pueden circular los VMP, solamente en aquellas zonas de uso compartido, como por ejemplo sucede en el Puente de Palma, donde es compartido con los peatones, siempre teniendo la prioridad los peatones», detallan desde la Policía Local de Badajoz.

Eso sí, estos VMP sí pueden ir por las vías destinadas a bicicletas en Badajoz. «Pueden circular por carriles bici, salvo que el titular de la vía lo prohíba expresamente. En la ciudad de Badajoz si pueden circular por los carriles bici», indican desde la policía.

La cuarta condición impuesta por la DGT es que sus usuarios están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol y drogas que cualquier conductor. Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo (quita norma).

Por último, no es obligatorio llevar casco si no hay una normativa local que lo exija, aunque la DGT ha advertido que podría endurecer esta norma en el futuro. Desde la Policía Local recomiendan su uso por seguridad.

La Policía Local tiene una serie de recomendaciones para las personas que conducen patinetes eléctricos: