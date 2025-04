El PSOE tacha los presupuestos de Servicios Sociales de continuistas

REDACCIÓN BADJOZ. Sábado, 12 de febrero 2022, 07:44 Comenta Compartir

El PSOE de Badajoz considera que el presupuesto presentado por Antonio Cavacasillas para el departamento de Servicios Sociales «es continuista, obsoleto e ignora la realidad de la ciudad y la covid-19».

En una nota de prensa, los socialistas lamentan que «las ayudas a familias necesitadas no se hayan podido entregar íntegramente ni en 2020 ni en 2021 y hayan pasado a ser ahorros en los bancos».

«PP y Ciudadanos no tienen claro el modelo de servicios sociales que quieren para la ciudad de Badajoz. O sí, pero es obsoleto, porque es el mismo de siempre. No se han roto la cabeza». «Es de lamentar –continúa la nota– que el candidato del PP no haya querido imprimir 'su sello' a los nuevos presupuestos y ha preferido hacer suyos los números que venían de fábrica».