El PSOE reclama «soluciones urgentes» a los problemas de suministro de agua en Cerro Gordo

Redacción BADAJOZ. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de gobierno local del PP «soluciones urgentes» y que actúe «de inmediato» para resolver «problemas» del suministro de agua en Cerro Gordo, donde se dan cortes «constantes», falta de presión o turbidez que llevan tiempo afectando a centenares de familias.

El PSOE dice haber recibido «decenas de quejas» de habitantes de esta barriada de la ciudad y especialmente su portavoz, Silvia González, para quien el problema es «aún más grave» al producirse tras «el tarifazo aplicado al recibo del agua». «El agua más cara de la historia de Badajoz no puede llegar sucia y sin presión a Cerro Gordo. Si se cobra más, el servicio tiene que ser mejor. Eso es gestión; lo demás es hipocresía», ha afirmado.

Los socialistas califican de «inadmisible» la respuesta del Ayuntamiento, que en declaraciones a la prensa trató de minimizar la situación asegurando que el agua era apta para el consumo, respecto a lo cual González ha expuesto que «no se puede jugar con la salud de la gente ni con su confianza» y que el gobierno local «tiene la obligación de garantizar agua limpia y suficiente al 100% de la ciudad» y «ser el primero en tomar la palabra cuando hay incidencias».

Para el PSOE, «los testimonios vecinales no dejan lugar a dudas» y, en concreto, en el grupo de Facebook ‘Vecinos del Cerro Gordo de Badajoz’, los residentes denuncian que el agua llega «con barro, con trozos blancos, o solo un hilo que ni enciende el calentador», mientras otros aseguran que «es una vergüenza pagar cada vez más por un servicio que solo da averías y cortes».

Las imágenes compartidas por los propios afectados muestran jarras y garrafas de agua turbia, en tonos marrones y con sedimentos. «El agua sale marrón para ducharnos, fregar o lavarnos los dientes. Menos mal que no la bebo», lamenta una vecina.