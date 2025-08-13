El PSOE reclama al Gobierno local un mantenimiento «digno» en Gabriel Montesinos

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:31 Comenta Compartir

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, reclamó un mantenimiento «digno» para la Plaza de Gabriel Montesinos y su entorno, dado el «deterioro» que presentan sus zonas verdes, juegos infantiles y accesos, y exigen «más implicación» de la empresa concesionaria de los jardines de la margen derecha.

Esta plaza, ubicada entre las calles Madame Brun, Alfonso González Bermejo, Galíndez de Carvajal y Valentín Falcato, es el «corazón» de un conjunto residencial de tres bloques que presenta a día de hoy un estado «muy alejado del que merecen sus vecinos».

Por ello, reclamó un plan de mejora para este espacio. En la zona se acumulan «deficiencias» que afectan tanto a la estética como a la seguridad, desde señalización horizontal «desgastada», adoquines sueltos, escaleras con losetas rotas, redes de saneamiento pluvial taponadas, un parque infantil con firme de caucho levantado y elementos precintados por su «mal estado».

González se hizo eco de las quejas de los vecinos en redes sociales. «Llevan demasiado tiempo reclamando mejoras y no pueden seguir viviendo en un entorno que se deteriora a la vista de todos», denunció.

«Aquí no se trata solo de estética: hablamos de seguridad, de bienestar y de respeto por un espacio público que es de todos».