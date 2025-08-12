El PSOE reclama al Gobierno local una «apuesta firme» para «modernizar» la ciudad

El PSOE de Badajoz instó al Gobierno municipal a situar la innovación tecnológica en el centro de su acción, como «palanca de transformación urbana, ... mejora de los servicios públicos y motor de desarrollo social».

«No se trata de repetir palabras de moda, sino de entender que sin innovación no hay futuro. Y Badajoz no puede seguir instalada en el siglo XX mientras otras ciudades nos adelantan por la izquierda y por la derecha», afirmó la portavoz, Silvia González.

Los socialistas defienden que el Ayuntamiento debe tomar la iniciativa y avanzar hacia una «verdadera transformación digital que vaya más allá de tener una web informativa, superando el enfoque estático de una página municipal convencional».

Consideran que se trata de dotar a la ciudad de servicios públicos digitales con «valor añadido». Asimismo, proponen incorporar herramientas de inteligencia artificial para la gestión del tráfico urbano, con semáforos adaptativos que respondan al flujo real de vehículos, o sistemas de detección automática de incidentes.

También plantean sistemas de alumbrado público inteligente que se regulen en función de la presencia de personas y sensores ambientales para medir ruido, calidad del aire y otras variables que afectan directamente a la salud y al bienestar vecinal.