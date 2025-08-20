El PSOE quiere que se destinen dos millones a «tapar baches» en la ciudad

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:08 Comenta Compartir

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, exigió que los 2 millones que ha detraído la Junta de Extremadura de la piscina de la margen derecha se destinen a tapar baches en la ciudad.

Los socialistas recuerdan que en diciembre se anunció que la Junta aportaría 6 millones de euros, pero finalmente solo pondrá 3,9 millones, lo que ha obligado al Ayuntamiento a cubrir la diferencia.

«Todo ello dejando en el aire el coste definitivo que aún no se conoce, aunque para el PSOE lo correcto es que ambas instituciones asuman la mitad», señaló, además de incidir en reclamar que esos 2 millones que «birló la Junta vuelvan a Badajoz en forma de inversiones útiles».

«Especialmente en el bacheo y mejora del firme urbano, donde las consignaciones actuales son claramente insuficientes. Le pido a la presidenta de la Junta que no se ahorre esos dos millones y que los destine a Badajoz», señaló.

Plazos que cambian

La portavoz socialista criticó también los «continuos cambios» en los plazos de ejecución de la piscina. «En junio el alcalde dijo que estaría en 2027, a finales de julio, la retrasaron al 2028. Con este ritmo, el baño será en 2029», ironizó González, quien recordó la apuesta que lanzó Gragera de no volver a presentarse si la piscina no estaba finalizada en 2027.

Por último, la portavoz socialista criticó la «dejadez» en el recinto de la piscina, donde el cierre perimetral está «caído», lo que demuestra en su opinión que el PP «ni siquiera revisa el estado de las instalaciones».