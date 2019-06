El PSOE no quiere coincidir con el edil de Vox en los actos contra la violencia de género Los socialistas acuden al acto convocado en la Delegación del Gobierno y se ausentan del municipal. HOY Sus ediles se ausentan del 'minuto de silencio' en el Ayuntamiento para acudir al acto de la Delegación del Gobierno ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 18 junio 2019, 08:30

Cada vez que hay un asesinato machista, el Ayuntamiento convoca un minuto de silencio. La escena, desgraciadamente, se repite cada dos por tres. Todos los concejales que andan por el Palacio, otros que se acercan, representantes de asociaciones y algún representante de otra administración se quedan callados en repulsa por el asesinato. Hasta ayer, cuando recordaron a Ana Lucía Silva, asesinada en Córdoba.

Los concejales socialistas se ausentaron al recuerdo, y así seguirá siendo, porque se niegan a compartir este acto con el concejal de Vox, Alejandro Vélez. «No podemos juntarnos con un equipo de gobierno en un minuto de silencio cuyo uno de sus integrantes niega la violencia de género», afirmaron ayer desde el PSOE. Quieren conocer los acuerdos entre PP, Vox y Cs para comprobar si existe alguna referencia al terrorismo machista.

Los socialistas acudieron al minuto de silencio en la Delegación del Gobierno, convocado por primera vez. La delegada, Yolanda García Seco, explicó que la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género depende de su administración, que son los competentes en seguridad y que el edificio se encuentra en un lugar de paso donde muchos pacenses pueden sumarse. Seguirán realizándolo cada vez que haya un asesinato. Y si el PSOE fue a la Delegación, se ausentó del Ayuntamiento. Ahí sí que estuvieron Vox, Cs y PP.

«Esa decisión es poco respetuosa para la víctima y para los votantes que represento», dijo Vélez

El concejal de Vox, Alejandro Vélez, se preguntó qué entienden en el PSOE por tolerancia. «Esa decisión es poco respetuosa para la víctima, para mí y para todos los votantes que represento. El PSOE ha dado alcaldías a separatistas, independentistas y amigos de terroristas y se escandaliza de que el concejal de Vox en Badajoz se solidarice con una víctima. Estoy sorprendido», dijo.

Vélez portaba un cartel en el que reclamaba una Ley contra la violencia intrafamiliar que incluya los asesinatos de género. «La actual Ley no acaba con el problema y hay que ampliarla: ya sea mujer, hombre, abuelo o hombre asesinado por otro hombre. Hay que ampliarla porque no para de haber víctimas. Los indeseables no tienen género», dijo.

Por su parte, el número uno de Cs, Ignacio Gragera, defendió que «lo importante es el minuto de silencio y la presencia, pero no el lugar».

Minuto de silencio de los concejales del PP y Cs y Vox (con un cártel) en la entrada del consistorio pacense.: CASIMIRO MORENO

El alcalde, Francisco Fragoso, dijo rechazar la polémica. «Hay un minuto de silencio y que cada cual lo haga cuando quiera». Pero, eso sí, recordó que este acto obedece a un acuerdo de pleno que se adoptó por unanimidad a instancias del PSOE. «Me gustaría que de esto no se hiciera política partidista», afirmó.

La concejala de Podemos, Erika Cadenas, no fue a ninguno de los dos. En su caso, es una decisión del círculo feminista de Podemos. No acude nunca porque entienden que estos actos «son postureo». Cree que son necesarias más políticas y dinero. De todas formas, tampoco le parece oportuno participar junto a un presentante de Vox, «un partido misógino que quiere invisibilizar la violencia de género».