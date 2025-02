El PSOE propone crear una mesa para regenerar el Casco Antiguo y un impuesto de ruina

REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 26 de octubre 2023, 07:30 Comenta Compartir

Los socialistas municipales propondrán al pleno que se celebre hoy jueves la creación de una mesa de trabajo para la regeneración social y la recuperación comercial y urbanística del Casco Antiguo.

El portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, reconoció ayer que la situación de inseguridad no es nueva. Entre otras cosas, porque «durante 28 años esa intervención integral que necesita esta zona de la ciudad no se ha llevado a cabo». «Ahora mismo tenemos a vecinos escandalizados, alarmados, comerciantes a los que no les seduce para nada montar sus negocios en el Casco Antiguo y se están yendo de él», señaló.

El PSOE pide un impuesto de ruina y una oficina de rehabilitación integral, tanto para vivienda como para locales comerciales. Cabezas lamentó que «no se haya aprovechado la oportunidad» que suponían los fondos europeos Edusi para invertir en el Casco Antiguo cuando permitía la recuperación de zonas históricas degradadas.

Hijos predilectos

Los socialistas también instan a PP y Vox a nombrar hijos predilectos de la ciudad de Badajoz a la actriz Carolina Yuste y el periodista Juan Manuel Benítez. Pese a ello, Cabezas valoró que el pleno de hoy será «descafeinado». Entre otras cosas, porque ha descartado dos mociones del PSOE destinadas a crear agencias de lectura en Gévora, Villafranco y Alcazaba. Tampoco otra iniciativa para reclamar la construcción de un polideportivo de gimnasia en la barriada de Valdepasillas. El PP lo tuvo en presupuestos hasta 2018, cuando la partida fue eliminada.