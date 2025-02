El PSOE presenta enmiendas a las cuentas regionales sobre el Museo del Carnaval, Los Pinos o la Plataforma Logística

REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 18 de enero 2024, 07:37 Comenta Compartir

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha presentado 35 enmiendas parciales a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2024 que mueven 36,7 millones de euros referidas a Badajoz y relacionadas con las infraestructuras educativas y sanitarias, cerrar las 'heridas' de la riada, el Museo del Carnaval o la ampliación de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Soraya Vega, y el secretario general del PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas, desgranaron ayer el contenido de algunas de estas enmiendas parciales que pretenden «minimizar el impacto negativo» que las cuentas tienen en la ciudad de Badajoz, recoge Europa Press.

Soraya Vega recalcó, en relación a la sanidad, el presupuesto «solo crece un 3,8%», menos de lo que lo hace la media del presupuesto, y menos de la mitad de lo que se incrementó la partida en Sanidad con las últimas cuentas de Fernández Vara en el año pasado, cuando la Sanidad creció en un 10%.

Respecto a la educación, la partida ha subido «poco más» de un 4%, «algo que sin duda alguna no da respuesta a las necesidades que tenemos en estos momentos» y el hecho de que estos días la consejera Mercedes Vaquera «ya está diciendo que no puede abarcar todo el Plan de Infraestructuras Educativas porque no tiene dinero. Porque a la vez que le perdonan 70 millones de euros a los más ricos de esta región, no son capaces de cumplir con el Plan de Infraestructuras Educativas», afeó, para referirse en la ciudad de Badajoz a la calefacción del colegio Manuel Pacheco, e insistir en que «van a tener que ser muy originales a la hora de dar explicaciones».

Infraestructuras sanitarias

A este respecto y en alusión a las enmiendas en materia de sanidad pública, el Grupo Socialista presenta enmiendas para el Hospital Universitario, para el Hospital Materno Infantil, y para el Centro de Salud de la Zona Centro, así como para reformar y adecuar los consultorios médicos de las siete pedanías.

En materia educativa, remarcó tres enmiendas principales, la construcción del nuevo colegio en Gévora, la nueva Escuela Oficial de Idiomas «por sustitución» en el antiguo Hospital Provincial y la reforma que necesita el instituto de San Roque; mientras que en materia de infraestructuras presentan la ampliación de la Plataforma Logística para situar a la ciudad «donde debe estar en el desarrollo industrial» de Extremadura, además de otra relacionada con la riada.

Ricardo Cabezas explicó ayer que en esta comparecencia van a hablar de cuestiones «muy importantes» para la ciudad, aquellas que no vienen en los PGEx, como el muro que se cayó el año pasado en el barrio de Las 800, que hasta la fecha sigue sin ser reparado. También citó como una cuestión «dolosa» el cierre del Museo del Carnaval, para el que piden que pase a formar parte de la Red de Museos de la Junta y que lo gestione directamente la administración autonómica.