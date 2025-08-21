El PSOE pide más seguridad y mejor accesibilidad en el centro médico de Valdebótoa

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz Sara Durán ha pedido al gobierno local que actúe con «urgencia» para garantizar la intimidad, ... la accesibilidad y la seguridad de pacientes y personal sanitario del centro médico de Valdebótoa.

«El problema más grave es la falta total de insonorización de las consultas. Desde la sala de espera se puede escuchar perfectamente la conversación entre médico y paciente. Se vulnera por completo el derecho a la intimidad y la confidencialidad», advierte Durán. «En otros centros se pide guardar silencio en la espera, pero aquí es preferible que hablen, porque así se oye menos lo que se dice dentro», añade con ironía.

Otro «problema» es la puerta de acceso, de hierro y «muy pesada» que, según apunta, dificulta la entrada a personas mayores o con movilidad reducida. «Hace años que debería haberse instalado una puerta automática. La accesibilidad tiene que estar garantizada, no puede depender de la fuerza física de quien entra», subraya la edil.

También advierte del «mal» estado del pavimento de la rampa de entrada, que «resbala con la lluvia y ha provocado ya varias caídas». «Es urgente sustituirlo por un suelo antideslizante. No se puede poner en juego la integridad física de nadie», insiste.

De este modo, en nota de prensa el PSOE pide al gobierno local una actuación «inmediata». «Esta es una reivindicación de los vecinos y vecinas de Valdebótoa y del personal sanitario. Lo que pedimos no es ningún lujo, son condiciones dignas y seguras», afirma Durán.