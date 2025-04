El PSOE pide que los menores de 6 años no lleven mascarilla en la FMD

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz solicitó ayer la retirada de la mascarilla a los menores de 6 años que practican las actividades de la Fundación Municipal de Deportes (FMD).

En una nota de prensa, el PSOE recuerda que este alumnado no lleva mascarilla durante las mañanas ni en el centro educativo, pero que la FMD «les obliga incluso estando al aire libre», lo cual «es un gran sinsentido y no puede reiterarse más en el tiempo». Por eso piden al concejal de Deportes, Juancho Pérez, que no contradiga la norma nacional y regional, dado que «mantener esta medida arbitraria es incoherente, absurda y solo la tozudez o el desconocimiento hace que continúe», razón por la cual aconsejan al edil que contacte cuanto antes con la unidad de gestión de casos covid-19 en centros educativos.