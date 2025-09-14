El PSOE pide información sobre el derrumbe de la muralla

Redacción BADAJOZ. Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los socialistas pacenses consideran «muy grave» la actitud del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz tras el derrumbe de un tramo de la muralla de la Alcazaba registrado el pasado 27 de agosto, ante el que han solicitado «la máxima información posible» y reclaman a la Junta de Extremadura que financie la reparación.

El PSOE denuncia que no le han facilitado información, a pesar de que ese derrumbe supone «un aviso de enorme importancia» en la conservación de la fortificación más extensa de Europa, que requiere «rigor, transparencia y una respuesta técnica inmediata». Para estos, el PP demuestra «una vez más su escaso interés» por el patrimonio histórico.