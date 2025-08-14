HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El PSOE pide explicaciones por la supresión de controles de alcoholemia

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:48

El concejal socialista Alejandro Mendoza ha reclamado explicaciones inmediatas a la concejala delegada de Policía Local después de que HOY desvelará que la falta de mandos ha obligado a suspender controles de alcoholemia en los turnos de noche de los días 8 y 9 de agosto. «Y la gente se entera porque lo traslada el sindicato policial Aspolobba, porque el pertinaz oscurantismo del PP y su escasa apuesta por la transparencia les resta toda credibilidad y verdad».

Los socialistas ponen en cuarentena la versión del equipo de gobierno del PP, que achaca lo ocurrido a una incidencia puntual por vacaciones y bajas, y recuerdan que «el cuerpo sigue en precario desde que el PP gobierna Badajoz con una ratio baja en agentes por cada 1.000 habitantes, incluidos sus mandos. Que no se pueda cumplir ni la planificación de los controles de alcoholemia demuestra una gestión política inexistente», señaló ayer Mendoza. «Y en el caso de la concejala de Policía Local, está todavía por demostrar que gestiona algo, ni bien ni mal: que gestiona».

El PSOE considera grave que, según el sindicato policial, haya vacantes sin cubrir en las escalas de oficial, subinspector e inspector, y que se esté pidiendo a agentes de menor rango que asuman funciones para las que no han sido formados ni posiblemente retribuidos. «Queremos saber en cuántas ocasiones se ha recurrido a esta práctica en lo que va de legislatura, y especialmente en lo que va de año, porque según la normativa solo se contempla para situaciones extremas y urgentes, no para servicios programados», apunta Mendoza.

