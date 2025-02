El PSOE pide la creación del Consejo del Carnaval de Badajoz

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 14 de julio 2023, 07:34 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido la creación del Consejo del Carnaval, y empezar así a preparar ya la próxima edición de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En este sentido, Cabezas aseguró que hay que llegar a septiembre «con los deberes hechos» antes de reunirse con los grupos del Carnaval, como también piden desde el PSOE «dejar de lado cualquier improvisación y madurar bien» el programa de la fiesta», en aras de no repetir los errores de la pasada edición, «que tantas críticas tuvo entre los carnavaleros».

Los socialistas señalaron que puede parecer pronto, pero que tras el verano «el tiempo se echa encima y el 9 de febrero, que es cuando se iniciará el Carnaval de 2024, no está tan lejos, con el martes 13 como festivo regional», así como que hay mucho que preparar, consensuar o definir para que la fiesta del próximo año «sea un éxito total, no solo de público, sino de aciertos en gestión y programación y que no se repitan los errores de la pasada edición».