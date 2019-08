El PSOE pide un carril bici en Manuel Rojas Jueves, 29 agosto 2019, 08:04

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Badajoz, Ricardo Cabezas, acusó ayer al equipo de gobierno de no haber impulsado los carriles bici en los últimos años, y criticó que no se aprovechen las obras de ampliación de acerado en la avenida Manuel Rojas para crear uno. Según expresó Cabezas, el Consistorio no acomete un carril bici «decente» desde 2010 y los planes anunciados a este respecto son «mera fantasía». Lamentó que a ningún responsable municipal «se le haya ocurrido» incluir el carril bici en la avenida Manuel Rojas aprovechando las obras que sirven para ampliar acerados en 1.250 metros de su margen derecha. Esta propuesta, que nació en 2016 y que «acumula un retraso evidente», demuestra que el equipo de gobierno «no está a lo que debe estar».