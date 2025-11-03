El PSOE pacense pide el cese de una cargo de confianza del alcalde por unos «comentarios homófobos» Los socialistas afean a Ignacio Gragera su silencio ante una expresiones de Leonor Celdrán que consideran «insultantes»

R. H. Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha reclamado este lunes el cese inmediato de Leonor Celdrán Fernández, trabajadora de confianza del alcalde Ignacio Gragera, tras unos mensajes que los socialistas consideran «homófobos e insultantes» publicados en redes sociales.

En concreto, Celdrán escribió: «Yo no estoy acusando a ningún gay de mala persona, tengo a muchos a mí alrededor, pero a ninguno le han enchufado en la Diputación. Lo que digo es que ya es habitual la homosexualidad en el PSOE». Además, en otro de los mensajes comentó: «La única tranquilidad que me queda es que cada vez se reproducirán menos porque por lo que veo la mayoría son gays (sic)».

Ante esto, el PSOE asegura que «el silencio del señor Gragera lo convierte en responsable directo de esta vergüenza. No se puede presumir de defender la diversidad y al mismo tiempo proteger a quien desprecia a las personas LGTBI», ha afirmado en rueda de prensa la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González.

González ha recordado que no es la primera vez que un cargo del Partido Popular protagoniza declaraciones homófobas en Badajoz. Ha afirmado que en 2011, el entonces alcalde Miguel Celdrán (padre de Leonor) afirmó que «a los palomos cojos los echan pa otro lao»; y en 2016, la concejala Charín Gómez de la Peña calificó las imágenes del Día del Orgullo como «repugnantes» y «asquerosas».

Por otro lado, el PSOE recuerda en una nota que en 2022 el alcalde Ignacio Gragera ya cesó a una persona de su entorno, su jefe de prensa, por conductas inaceptables en redes sociales. «En aquella ocasión actuó, y lo único que pedimos ahora es coherencia», ha señalado González, que ha agradecido también el respaldo del secretario general provincial, Manuel Borrego, y del conjunto del PSOE de la provincia en esta denuncia. «Han pasado los años, pero no las actitudes. La misma familia, la misma intolerancia… y el mismo silencio cobarde de quienes deberían condenarlo», ha lamentado González.

El PSOE denuncia que el alcalde presume de compromiso con la igualdad mientras mantiene en su despacho a una persona que lanza mensajes de odio, y recuerda que los puestos de confianza representan institucionalmente al Ayuntamiento. «Quien guarda silencio ante la homofobia, la ampara. Y quien la protege desde un cargo público, se convierte en cómplice», ha señalado González.

Los socialistas han pedido también a la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, que se pronuncie sobre el caso. «Hace no tanto decía que no podía dejar entrar en su Gobierno a quienes negaban derechos o atacaban la diversidad. Pues bien, lo ha hecho todo. Pacta con quienes niegan derechos y ahora guarda silencio ante el odio», ha denunciado González.