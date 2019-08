El PSOE pacense califica de «calderilla» el plan de impulso municipal REDACCIÓN Miércoles, 28 agosto 2019, 08:17

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz calificó ayer de «calderilla» el nuevo plan de impulso presentado por el equipo de Gobierno local, pues se trata de una «propuesta ridícula» si se tiene en cuenta el actual estado de la ciudad. «Es el plan con menos consignación económica de los últimos años, precisamente cuando la ciudad necesita más dinero para mantenimiento. La localidad no lo notará, pues como mínimo la inversión debiera haberse multiplicado por cinco», aseguró el grupo.

Para los socialistas, PP, Cs y Vox «no han entendido el mensaje» que el pasado 26 de mayo lanzaron los pacenses en las urnas.

Insistieron en que los 1,3 millones de euros previstos en el plan de impulso «no solucionan el problema» actual de la ciudad, pese a que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, aseguró antes de las elecciones que insistiría en las actuaciones de mejora de la urbe. «Las prioridades de los pacenses no coinciden ni antes ni ahora con las del equipo de gobierno municipal de PP, Cs y Vox», dijo.

En opinión del PSOE, el nuevo plan de impulso anunciado «ni es nuevo, ni responde a un plan, ni impulsa nada», en el primero de los casos pues las inversiones previstas «son antiguas, incluso presupuestadas en ejercicios anteriores».

Además, indicó que no responde a una estrategia, sino a «una mera forma de achicar agua», y no es de impulso «pues es un querer y no poder por tan escasa consignación presupuestaria».

Algunos de los gastos previstos son además resultado «de una mala o nula gestión de mantenimiento», como el nuevo ajardinamiento de la plaza de los Alféreces y la actuación en la plaza de Santa María de la Cabeza.

En este último caso, el mal estado de la plaza «acumula más de tres años», y la inversión prevista «será insuficiente», concluyó la agrupación socialista.