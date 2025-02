El PSOE, molesto por el rechazo del Pleno a Carolina Yuste y Juan Manuel Benítez

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 28 de octubre 2023, 08:34 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz mostró ayer en una nota de prensa su decepción porque el PP y Vox rechazaron en el último pleno el nombramiento de Carolina Yuste y Juan Manuel Benítez como hijos predilectos de la ciudad.

La nota habla de que sienten «vergüenza ajena» por los «futiles» motivos esgrimidos para el rechazo: «La juventud de las personas propuestas o el procedimiento utilizado para la propuesta, al haberlo llevado directamente a pleno sin consensuarlo antes con el resto de grupos municipales».

«No podemos comentarlo antes porque no han convocado, ni piensan convocar la comisión de Honores y Distinciones, ni la de Cultura, que ya no existe, de manera que no nos han dejado otra opción», explica la concejala Concha Baños, que asegura que «los motivos que les han llevado a votar en contra son meramente ideológicos, tanto Carolina Yuste como Juan Manuel Benítez tienen méritos mas que sobrados para recibir este reconocimiento de su ciudad. Hemos aprobado condecoraciones y reconocimientos a personas menos conocidas, sin vinculación alguna con nuestra ciudad y con trayectorias menos notables y nunca, nunca en la historia de este Ayuntamiento se le ha negado a nadie, independientemente de quien lo hubiera propuesto».

«Esta negativa solo es fruto de la prepotencia con la que el grupo popular piensa tratar a la ciudad de Badajoz y a sus representantes durante los próximos cuatro años. Esperamos que recapaciten y reconsideren su postura y podamos volver a retomar esta propuesta», concluye la nota.