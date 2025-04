El PSOE de Badajoz pide «seriedad y rigor» en la negociación laboral

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 30 de noviembre 2022, 07:59 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, pidió «seriedad y rigor» a Partido Popular y Ciudadanos en la negociación laboral, a la vez que afirmó que no es el momento de hablar de dinero, sino de incorporar primero más medios técnicos y humanos al Consistorio.

Del mismo modo, reclamó que se defina el espacio temporal para la negociación para que «no se eternice» y «no sea utilizado ni por partidos políticos ni por sindicatos en la carrera electoral».

Para Cabezas, «no es correcto» que no cuenten con el PSOE en la negociación, pero exige que se incorporen y se tenga en cuenta a todos los sindicatos, como también pidió que no hablen de dinero «al principio», dado que antes está la determinación de las necesidades de cada servicio, en la que pide «expresamente» que, además de jefes de servicio y sindicatos, se tenga presente a los propios trabajadores.

Así, el portavoz socialista tiene claro que «no se trata de repartir dinero» y lamentó que, en todo este tiempo, «se hayan creado falsas expectativas en buenos trabajadores municipales», según indicaron desde el PSOE, después de que el Ayuntamiento de Badajoz y CSIF mantuvieran una reunión de urgencia el pasado domingo para avanzar en la negociación para la mejora de las condiciones de los empleados públicos.

«Desde el PSOE, con toda la humildad y con toda la seriedad del mundo, ya les digo que no queremos falsos acuerdos que no se cree nadie, ni los que firman por la parte política ni por la parte sindical» expuso, para remachar que no quieren «que se firme nada para salir del paso porque al final la realidad es la que es», y «partiendo de esa realidad aquí no se puede hablar de ninguna subida de sueldo hasta que no se determine cuál es ese estudio de los servicios municipales».