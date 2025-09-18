El PSOE local asegura que no se ha vendido ninguna nave en la Plataforma Logística

Redacción BADAJOZ. Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El PSOE de Badajoz ha exigido a la Junta que «abandone la propaganda y diga la verdad» sobre la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. Su portavoz, Silvia González, ha recalcado que «no se ha vendido ni una sola nave» y ha acusado al consejero de Transformación Digital de terminar reconociendo lo que durante meses intentaron tapar. «Llevamos un año diciendo la verdad: no se ha vendido ninguna nave. Primero intentaron desmentirnos en prensa, luego marearon con adjudicaciones y trámites, pero ahora el propio consejero ha reconocido que no existe ni una sola compraventa formalizada», ha declarado González.

En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Luis Tirado, la consejería admite que, de los seis demandantes iniciales, solo uno sigue interesado y con nave adjudicada, pero sin escritura de compraventa; otra persona renunció a su solicitud, y cuatro más desistieron sin explicación. «Lo único que ha habido son reservas, renuncias y trámites sin culminar. Al final, todo se ha reducido a titulares vacíos. La verdad es que no se ha vendido ninguna nave», ha insistido la portavoz.

El PSOE alerta además de la involución que vive la Plataforma Logística desde que el PP gobierna en la Junta de la mano de Vox. «Los avances son mínimos y el ritmo desesperadamente lento, lo que está hipotecando el futuro de un proyecto estratégico para Badajoz y para Extremadura entera», ha señalado González.

Los socialistas recuerdan que las 13 naves fueron proyectadas, financiadas y construidas por el anterior Gobierno del PSOE y que, desde la llegada del PP, no se ha impulsado ni un solo proyecto nuevo. «El PP ha convertido la Plataforma en un escaparate vacío: ni vende las naves, ni impulsa nuevas fases, ni atrae empresas. Solo saben salir en la foto, mientras la Plataforma pierde fuelle y Badajoz oportunidades», ha añadido.