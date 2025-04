El PSOE extremeño recalca la importancia de las normas y los acuerdos contra la violencia de género

redacción Lunes, 21 de noviembre 2022, 16:47 | Actualizado 19:15h. Comenta Compartir

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha recalcado la importancia de la política, de normas y acuerdos como el Pacto de Estado contra la violencia de género y de «más recursos» para acabar con esta lacra social.

«Para acabar con la violencia de género, política, para acabar con la violencia de género, normas y acuerdos, como el Pacto de Estado contra la violencia de género, y para acabar con la violencia de género, recursos más recursos y en este sentido no podemos dar ni un paso atrás», ha señalado, a la vez que ha expuesto que, frente a quienes siguen negando la realidad de la violencia de género, los socialistas muestran «aún más compromiso».

Asimismo y frente a quienes recortan en la atención a mujeres víctimas de violencia de género «como está ocurriendo en Castilla y León», los socialistas lo tienen «muy claro, más recursos», ante lo cual ha reafirmado en que «más recursos precisamente» como está haciendo el gobierno socialista de la Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara, y que en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma siguen aumentando los recursos y partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia machista.

Se sigue también reforzando ese trabajo entre instituciones que ve «imprescindible» con los ayuntamientos, con las diputaciones, con el Gobierno de España, como también ha destacado como «muy importante» el trabajo con las organizaciones feministas y de mujeres. Y es que, como ha ahondado, los socialistas están convencidos de que no puede haber democracia si no hay libertad, de la misma manera que no puede haber democracia si no hay igualdad.

En una semana «marcada» por la conmemoración el próximo viernes del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, «un año más» los socialistas estarán en las calles de los pueblos y ciudades de la región, ha avanzado Soraya Vega, que ha lamentado que este año tienen «muy presente» el asesinato de la joven Imane en Valencia de Alcántara el pasado 1 de noviembre a manos de su pareja.

«Un caso que nos sacudió a todas y a todos, que sacudió a toda la sociedad extremeña y esta indignación generalizada que se instala en el conjunto de la sociedad cuando ocurre algo tan terrible, nos pone frente al espejo de una realidad que sigue siendo absolutamente intolerable», ha continuado, para insistir en que acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres «solo por el hecho de ser mujeres», y acabar con la violencia de género y con el resto de violencias machistas «supone uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos como sociedad».

De este modo, se tiene que seguir insistiendo en algo que «interpela» a todos, y «no entenderlo así supondría sin duda alguna un fracaso».

«Los socialistas lo tenemos muy claro, por eso hemos sido capaces de elaborar leyes que enmarcan no solo la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, sino que también recogen esta idea de que se trata de un problema estructural», ha incidido la portavoz del PSOE de Extremadura, junto con que es, además, «una grave vulneración de los derechos humanos de la mitad de la población que somos las mujeres, y por lo tanto una cuestión de calidad democrática».

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Teléfono: 016 Atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes.

WhatsApp y correo electrónico: las consultas online pueden realizarse a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600.000.016 y el chat online, accesible desde la página web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es.