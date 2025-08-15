HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE exige plantar árboles en calles sin sombra y reponer los ejemplares secos

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:33

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento que reponga, «en cuanto la climatología lo permita», los 39 árboles secos de los 246 que se plantaron recientemente en las calles Godofredo Ortega y Muñoz, Jacobo Rodríguez Pereira, Don Benito, Antonio Chaves y avenida de Elvas. Estos datos están actualizados al día de ayer, pero ya el 27 de julio el grupo socialista realizó una supervisión y desde entonces se han secado once árboles y siete más están en mal estado.

La portavoz socialista, Silvia González, recuerda que la operación incluyó la apertura de alcorques nuevos, la instalación de riego automático, dos tutores por árbol y la plantación de ejemplares en calles que antes no los tenían y «esto no debe verse como un hito municipal, es algo positivo, pero que no puede quedarse en un hecho aislado».

Para el grupo socialista, ya tendría que haber salido a licitación una nueva plantación de árboles de gran porte –la actual es del año pasado– ya que, «lamentablemente, el Ayuntamiento de Badajoz no cuenta con personal propio para hacer esta labor por la sistemática reducción de plantilla municipal que tiene el PP como estrategia, supeditando los trabajos a la privatización de servicios».

El PSOE ha revisado todos los árboles que se han plantado. «El Ayuntamiento decidió plantar árboles para dar sombra en cinco calles que no tenían. Nos ha costado 72.600 euros, a 295 euros el árbol. De los 246 que se plantaron, se han secado 39, el 16%. Pido que se vuelvan a plantar y reclamo que esta operación se repita en más puntos de la ciudad. Hay más barrios que lo necesitan, sobre todo en una ciudad como Badajoz con temperaturas muy altas», ha manifestado González. En junio, en una visita de la portavoz socialista a la barriada de Suerte de Saavedra detectó tres calles que precisaban unos 90 árboles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Cinco carreteras están cortadas por los incendios en Extremadura
  3. 3 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  4. 4 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  5. 5 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  6. 6 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  7. 7 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  8. 8 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007
  9. 9 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína
  10. 10 La Guardia Civil empieza a multar a los vecinos que no quieren evacuar sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE exige plantar árboles en calles sin sombra y reponer los ejemplares secos