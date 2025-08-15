El PSOE exige plantar árboles en calles sin sombra y reponer los ejemplares secos

Redacción BADAJOZ. Viernes, 15 de agosto 2025, 07:33 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento que reponga, «en cuanto la climatología lo permita», los 39 árboles secos de los 246 que se plantaron recientemente en las calles Godofredo Ortega y Muñoz, Jacobo Rodríguez Pereira, Don Benito, Antonio Chaves y avenida de Elvas. Estos datos están actualizados al día de ayer, pero ya el 27 de julio el grupo socialista realizó una supervisión y desde entonces se han secado once árboles y siete más están en mal estado.

La portavoz socialista, Silvia González, recuerda que la operación incluyó la apertura de alcorques nuevos, la instalación de riego automático, dos tutores por árbol y la plantación de ejemplares en calles que antes no los tenían y «esto no debe verse como un hito municipal, es algo positivo, pero que no puede quedarse en un hecho aislado».

Para el grupo socialista, ya tendría que haber salido a licitación una nueva plantación de árboles de gran porte –la actual es del año pasado– ya que, «lamentablemente, el Ayuntamiento de Badajoz no cuenta con personal propio para hacer esta labor por la sistemática reducción de plantilla municipal que tiene el PP como estrategia, supeditando los trabajos a la privatización de servicios».

El PSOE ha revisado todos los árboles que se han plantado. «El Ayuntamiento decidió plantar árboles para dar sombra en cinco calles que no tenían. Nos ha costado 72.600 euros, a 295 euros el árbol. De los 246 que se plantaron, se han secado 39, el 16%. Pido que se vuelvan a plantar y reclamo que esta operación se repita en más puntos de la ciudad. Hay más barrios que lo necesitan, sobre todo en una ciudad como Badajoz con temperaturas muy altas», ha manifestado González. En junio, en una visita de la portavoz socialista a la barriada de Suerte de Saavedra detectó tres calles que precisaban unos 90 árboles.