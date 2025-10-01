El PSOE defiende el megacentro de datos, pero reclama «más transparencia»

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El PSOE de Badajoz pidió «más certezas», así como «cautela y realismo» en torno al proyecto de megacentro de datos anunciado en mayo por la empresa Ingenostrum en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en la capital pacense.

La portavoz socialista, Silvia González, subrayó que se trata de una iniciativa privada de «gran magnitud», que merece el «máximo respeto», pero que no puede convertirse a su juicio en «un escaparate propagandístico basado en promesas aún lejanas».

«Se ha hablado de miles de millones de inversión (1.900 en su construcción y otros 4.800 en tecnología) y de más de 2.200 empleos en la fase de construcción, además de 330 puestos fijos. Todo eso suena muy bien, pero entre el anuncio y la realidad existe un auténtico abismo. Por eso pedimos prudencia: no se puede generar en la ciudadanía una expectativa que luego no se cumpla», señaló.

La dirigente socialista recordó que el PSOE ya alertó de esta situación, reclamando «transparencia» y «explicaciones». Posteriormente, los socialistas llevaron el asunto a la Asamblea, donde la Junta «reconoció la ausencia de estudios de impacto ambiental, energético e hídrico, y que la empresa dispone de un contrato de opción de compra de parcelas».

Explicaciones municipales

Ante estas «carencias», González consideró «imprescindible» que el Ayuntamiento también aclare su papel. «El alcalde debe guardar la discreción propia de su cargo, pero no puede limitarse a posar en un escaparate propagandístico de un proyecto con tantas incógnitas».

Los socialistas reiteraron que no se oponen al proyecto. «Ojalá salga adelante, pero hay que avanzar con rigor y sentido común, sin vender humo ni precipitar titulares. Una inversión de esta magnitud no se puede presentar con tanta ligereza», concluyó.