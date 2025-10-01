HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE defiende el megacentro de datos, pero reclama «más transparencia»

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El PSOE de Badajoz pidió «más certezas», así como «cautela y realismo» en torno al proyecto de megacentro de datos anunciado en mayo por la empresa Ingenostrum en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en la capital pacense.

La portavoz socialista, Silvia González, subrayó que se trata de una iniciativa privada de «gran magnitud», que merece el «máximo respeto», pero que no puede convertirse a su juicio en «un escaparate propagandístico basado en promesas aún lejanas».

«Se ha hablado de miles de millones de inversión (1.900 en su construcción y otros 4.800 en tecnología) y de más de 2.200 empleos en la fase de construcción, además de 330 puestos fijos. Todo eso suena muy bien, pero entre el anuncio y la realidad existe un auténtico abismo. Por eso pedimos prudencia: no se puede generar en la ciudadanía una expectativa que luego no se cumpla», señaló.

La dirigente socialista recordó que el PSOE ya alertó de esta situación, reclamando «transparencia» y «explicaciones». Posteriormente, los socialistas llevaron el asunto a la Asamblea, donde la Junta «reconoció la ausencia de estudios de impacto ambiental, energético e hídrico, y que la empresa dispone de un contrato de opción de compra de parcelas».

Explicaciones municipales

Ante estas «carencias», González consideró «imprescindible» que el Ayuntamiento también aclare su papel. «El alcalde debe guardar la discreción propia de su cargo, pero no puede limitarse a posar en un escaparate propagandístico de un proyecto con tantas incógnitas».

Los socialistas reiteraron que no se oponen al proyecto. «Ojalá salga adelante, pero hay que avanzar con rigor y sentido común, sin vender humo ni precipitar titulares. Una inversión de esta magnitud no se puede presentar con tanta ligereza», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  2. 2

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  5. 5 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  6. 6 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  7. 7

    Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  8. 8 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  9. 9 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes
  10. 10 La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE defiende el megacentro de datos, pero reclama «más transparencia»