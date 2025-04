El PSOE critica la paralización de varios proyectos cuyos concursos quedaron desiertos

REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 19 de mayo 2022, 07:43 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que «siguen igual» los proyectos cuyos concursos fueron declarados desiertos hace cinco meses y que «sigue sin fecha» varios proyectos como la construcción de un quiosco en la plaza de Santa Marta, el hornabeque como centro de interpretación, los puntos de avistamiento y las señales para 'Badajoz, ciudad de las aves' y la compra de un vehículo fitosanitario. Estos proyectos salieron a concurso pero quedaron desiertos el 23 de diciembre, y desde entonces, continúan paralizados y sin salir de nuevo a licitación.

También falta por salir a concurso la redacción del Plan de Movilidad Sostenible de Badajoz «al que renunció el alcalde en febrero», según denuncia el PSOE.

Si entonces el equipo de Gobierno «lo ocultó» sin dar cuenta en la posterior rueda de prensa de Junta de Gobierno, ahora sigue sin retomarlos, por lo que acumulan más retraso, en algunos casos de hasta cerca de nueve meses de demora.

Plazos superados

El partido socialista municipal considera «curioso» que después de tantos anuncios para crear espacios y rutas para el avistamiento de aves, siga sin impulsarse «lo más básico» para el desarrollo del proyecto 'Badajoz, ciudad de las aves', cuya previsión era que estuviera listo para esta primavera.

Los socialistas han recordado que en junio tenía que estar terminado el hornabeque del Puente de Palmas como centro de interpretación tras invertir 130.000 euros. No obstante, «parece ser que no hay prisa y esta intervención no ha vuelto a salir a concurso».

Otro proyecto que destaca el PSOE por su retraso es el del quiosco de la plaza de Santa Marta que, 43 meses después de licitarse la plaza y 18 meses después de terminarse esas obras, sigue sin este espacio para el ocio «y no hay prisa para sacar de nuevo el concurso», opina.