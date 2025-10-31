El PSOE critica el «deterioro» y la «suciedad generalizada» de la ciudad

El PSOE de Badajoz critica el «deterioro creciente» y la «suciedad generalizada» del espacio público en todos los barrios, por lo que exige una « ... reflexión seria» sobre el modelo de ciudad.

«La imagen que ofrece hoy la ciudad es la de un lugar descuidado, con suciedad, pavimentos en mal estado y una falta total de mantenimiento», señala la portavoz socialista, Silvia González, para la que «Badajoz causa sonrojo». «No pedimos una ciudad perfecta, solo una ciudad suficientemente cuidada», dice.

El PSOE considera que la suciedad se ha convertido en una «seña de identidad» de la gestión del PP. «Hay barrios que merecen mayor limpieza, con manchas permanentes en el pavimento. En el Casco Antiguo, las farolas están cubiertas de polvo y óxido, como si nunca se hubieran limpiado; la imagen de abandono la sigue ofreciendo el corazón de la ciudad», expuso.

Del mismo modo, los socialistas recuerdan que los árboles sin podar desde hace años forman «auténticas marañas de ramas que invaden aceras y tapan la luz de las farolas» o que, en lugar de zonas verdes, hay «entramados vegetales sin control que crean inseguridad».

Otro de los problemas que destaca el PSOE es la «falta total» de mantenimiento tras las obras. «Se arreglan calles y parques en diversas zonas de la ciudad, y resulta increíble comprobar que, al poco tiempo, vuelven a estar en mal estado. No se mantiene lo que se hace, no se cuida, y eso es una forma de despilfarro», explica la portavoz. «El dinero público se diluye en arreglos mal hechos y sin suficiente supervisión técnica. Es inaceptable».