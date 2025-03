El PSOE critica el «caótico» inicio del curso en la ciudad

El Grupo Municipal Socialista criticó ayer el «caótico» inicio del curso escolar en la ciudad. Entiende que «siempre algo pueda fallar» pero considera que ... ha habido un «continuo goteo de errores garrafales que evidencia la mala gestión» de la Consejería de Educación y de la Concejalía de Colegios del Ayuntamiento pacense.

La concejala socialista Silvia González resaltó en una rueda de prensa que el lunes de la semana en la que comenzaban las clases las familias todavía no sabían si tendrían concedida el aula matinal y el comedor escolar para el presente curso. «Ya no entramos en la eliminación de la gratuidad universal de ese servicio, no. Ya vamos a otros detalles todavía más graves», recalcó, dado que «las familias se acabaron enterando el día antes, el martes pasado, hace una semana, de si contaban con aula matinal y comedor escolar, servicios imprescindibles para la conciliación al día siguiente. Increíble pero cierto. A 24 horas del inicio del curso escolar».

Entre otras incidencias, en el colegio Santa Marina, el curso comenzó con su patio «lleno de excrementos de animales», cuya limpieza es competencia municipal y el servicio de limpieza de este centro no se incorporó hasta el miércoles por la tarde, por lo que no se había hecho una limpieza previa.

En el colegio Juan Vázquez ha comenzado el curso, pero no han terminado las obras en el centro, por lo que han tenido que «recolocar» sus clases y organizar los recreos en dos turnos en el patio de infantil.

«Eso sí, el alcalde y la concejala delegada de Educación se acercaron a inaugurar el curso escolar al centro que está justo al lado, el San Fernando, ya que en un colegio en obras la foto no luce tanto», criticó González.

Asimismo, en el colegio General Navarro falta un ATE cuidador desde el pasado miércoles en Educación Infantil y es «urgente» que se cubra con «premura» esta figura de auxiliar técnico educativo que proporciona apoyo y asistencia al alumnado que carece de autonomía en tareas relacionadas con su higiene, alimentación o desplazamiento, entre otras.