El PSOE cree que los socavones aparecen porque se invierte poco en tuberías

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 27 de julio 2022, 07:51 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz considera que los socavones que tiene la ciudad son el resultado de una «clara» baja inversión en renovación de redes de agua, y que ni el Partido Popular ni Ciudadanos han afrontado «nunca» las inversiones necesarias para modernizar de forma adecuada las redes de abastecimiento y saneamiento en la capital pacense.

El portavoz socialista Ricardo Cabezas ha señalado que el resultado son las «constantes» roturas que afectan a toda la ciudad y que «de vez en cuando se presentan agujeros, del tamaño de un cráter».

En este sentido, remarca que la inversión para la red de abastecimiento «siempre ha sido insuficiente», sobre lo cual ha explicado que acometer obras en el subsuelo de la ciudad «se rentabiliza mal electoralmente porque no son obras agradecidas ya que no se ven», por lo que «es mejor arreglar una plaza, aunque no sea tan imprescindible».

«Eso deben pensar tanto el Partido Popular como Ciudadanos», ha continuado, puesto que en las últimas dos décadas, según ha destacado, las inversiones han sido «muy escasas, del todo insuficiente para acometer el mal estado, tanto en las redes de abastecimiento como de saneamiento», a la par que ha ejemplificado que en la pasada legislatura 2015-2019 la inversión anual media fue de 346.000 euros, que tacha de «una auténtica vergüenza».

También ha criticado que no hay un estudio, ni «serio» ni «no serio» sobre el coste total de poner al día la red de saneamiento y que, por ello, el equipo de Gobierno ha venido haciendo «el ridículo» con previsiones de cantidades para mejorar toda la red, 240 kilómetros, y si en este 2022 han dicho que se necesitan 106 millones de euros para dicha renovación, en 2018 se necesitaban 100 millones y en 2015 «llegaron a decir» que eran 180 millones.

Por todo ello, pide una decidida apuesta por las redes de agua