El PSOE de Badajoz cuestiona la rápida revisión del presupuesto del parquin de Puerta de Palmas

Licitado el 22 de julio de 2025 (un año después de lo anunciado) y declarado desierto por decreto el 21 de agosto de 2025, ... al día siguiente el gobierno municipal ya anunció que incrementaría el presupuesto un 20% para relicitar el proyecto del aparcamiento de Puerta de Palmas, en la Carretera de Circunvalación Reina Sofía.

Ante esto, la portavoz del grupo socialista, Silvia González Chaves, considera imprescindible aclarar, con datos y por escrito, qué ha ocurrido. «No parece razonable que lo que no se previó en 30 días, ni en meses anteriores, se solvente en 24 horas», criticó.

Asimismo, anunció que registrará un escrito de solicitud de información con preguntas concretas sobre importes previstos hace dos años, desglose del presupuesto licitado en julio, fecha y base documental empleada para anunciar la revisión al alza 24 horas después del decreto de desierto, justificación técnica, financiación y plazos. La portavoz teme que la obra se convierta en «otra piscina de la Margen Derecha».

Apoyo al comercio local

En paralelo, el PSOE ha propuesto que se mantengan los descuentos en los aparcamientos de San Atón y Menacho hasta la apertura efectiva del nuevo parking de Circunvalación, con el objetivo de apoyar «de verdad» al comercio local. Para ello sugiere que de forma transitoria, el Ayuntamiento asuma el 50% del coste del estacionamiento bonificado, vinculado a compras reales en el centro.