El PSOE de Badajoz cree que el viaje del alcalde a Chile es un «sinsentido»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz tacha de «sinsentido» el viaje del alcalde, Ignacio Gragera, a Chile, y que esta «excursión» a Sudamérica «responde a unas vacaciones pagadas por un empresario que no debiera haber aceptado nunca».

«En su calidad de alcalde, es un sinsentido este viaje pues el consistorio no tiene competencias en universidades», apunta el PSOE sobre este viaje que tiene como objetivo conocer el modelo académico que pretende instalar en Badajoz una universidad privada.

«Un alcalde debe saber mantener las distancias y no ser el portavoz de nadie. No debe estar condicionado por nada. Y la invitación a Chile no es cualquier cosa», subrayan en una nota, junto con que «debe saber dónde está y no meterse hasta la cocina en casa ajena, pues difícilmente después puede tener una opinión y criterio libre, o suficientemente independiente».