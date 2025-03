El PSOE de Badajoz asegura que el parking de Godoy no es el intercambiador anunciado

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 5 de junio 2024, 09:47 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista pregunta qué tiene de intercambiador el aparcamiento del Palacio de Godoy, «una idea pretenciosa que el equipo del PP vendió a Europa» y que «se ha quedado» en un parking «normal y corriente».

En una nota de prensa, detalla que el objetivo de la actuación que pronosticaba el equipo del PP en la explanada del Palacio de Godoy es que funcionase como intercambiador de transportes para favorecer la movilidad sostenible en el Casco Antiguo, y que así se vendió a Europa. Un proyecto financiado con el Fondo de Desarrollo Regional (Feder-Edusi) que debió terminar el pasado diciembre, y en el que los 10 meses máximos previstos para su ejecución (se puntuaba más alto a la empresa si se comprometía a terminar la obra antes de ese plazo) se convirtieron en 31.

«Ahora mismo», según el PSOE, la explanada del Palacio de Godoy es un aparcamiento de 50 plazas a las que se añaden otras 10 «irregulares», pues se aparca en la misma fachada del citado inmueble, una zona no delimitada para ello, pero que, sin embargo, es el espacio más codiciado al tener sombra durante toda la mañana. No obstante, no se pueden aparcar bicis de ningún tipo, no hay conexión a carril bici y la parada de bus «es una simple señal de que por allí pasa (ya lo hacía) el microbús del Casco Antiguo».