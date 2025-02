El PSOE afirma que los 580 alumnos del Cerro Gordo no tienen calefacción

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 27 de noviembre 2021, 08:49

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz criticó ayer que 580 alumnos del colegio de la barriada de Cerro Gordo «están tiritando en el centro», cuyos tanques de gasóil están vacíos por «la falta de previsión del Consistorio».

El PSOE reclamó que se llenen los depósitos de combustible antes del domingo para que el lunes esté la calefacción, dado que el protocolo covid recomienda tener las ventanas abiertas y las aulas ventiladas en los centros educativos.

Pese a ser el colegio de Infantil y Primaria más grande de Extremadura, «al Ayuntamiento de Badajoz puede habérsele pasado incluirlo en la relación de centros escolares de la ciudad a los que hay que dotar de gasoil para que funcione el sistema de calefacción y mitigar así el frío de los últimos días», sostuvieron.

«Podía haber ocurrido. Y ha ocurrido, pero no solo eso –continuaron los socialistas– además de olvidarse de llenar por primera vez los tanques de gasoil del colegio de Cerro Gordo, no están dando una respuesta a los 580 niños de Infantil y Primaria pues pasan los días, los niños están tiritando, y el gasoil no llega».

Según pudo constatar la concejala del PSOE Silvia González, el centro educativo ya se puso en contacto con la Concejalía de Colegios del Ayuntamiento de Badajoz para solicitar el suministro para la calefacción. «En esta delegación han tardado semanas en reaccionar y comprender que lo suyo era sacar una licitación como contrato menor. Venía resultando patético culpar a la Junta por no entregar 'una solicitud' para ello, como si la puesta en marcha del colegio», recalcó el PSOE.