El PSOE opina que Ifeba tampoco puede cobrar a los expositores

La actividad vuelve a Ifeba del 3 al 6 de noviembre con Fehispor y, según el PSOE, no solo los pacenses tendrán entrada gratis. Las empresas que acudan a hacer negocio a la feria hispanoportuguesa tampoco deberían pagar nada.

El Ayuntamiento anunció en septiembre la gratuidad de los pases hasta que apruebe una ordenanza que regule los precios después de que un funcionario advirtiera que no existía y que es necesaria.

Ahora, el PSOE asegura que tampoco se puede cobrar a quienes desplieguen expositores ni a los servicios de restauración.

Esto es así porque, según el portavoz de los socialistas, Ricardo Cabezas, el Ayuntamiento no tramitó de forma correcta la adscripción jurídica del edificio. En 2015, el Ayuntamiento aprobó en pleno el cambio del inmueble a bien patrimonial. Pero no remitió ese acuerdo aprobado por todos los concejales al Boletín Oficial de la Provincia, por lo que no se puede considerar que esa modificación sea definitiva. Según el PSOE, el Gobierno local ha remitido este acuerdo de hace siete años para su publicación en boletín provincial la pasada semana.

Así que, de momento, el edificio es un bien de dominio público. "No se puede vender, alquilar ni explotar, salvo bajo la figura de concesión administrativa, que tampoco existe", explica Cabezas a HOY. "Aquí se tendría que haber hecho lo mismo que ha hecho la Diputación con el Hospital Provincial, donde no hemos cobrado nada en este tiempo y acabamos de publicar un reglamento con los precios para su uso", destaca.

El concejal ha vuelto a referir la posibilidad de acudir a los juzgados con este asunto, pero aún no lo han hecho.

Para el PSOE, el alcalde, Ignacio Gragera, debería haber convocado un pleno extraordinario en los últimos días para aprobar el mismo expediente que declara a la institución ferial como bien de dominio público y remitirlo al BOP. "Así lo hubiera arreglado, pero todo esto es un cachondeo", dice el candidato socialista a la alcaldía.

Los socialistas ya advirtieron hace unos que los pacenses pueden reclamar las entradas a las ferias de los últimos cuatro años, que suelen costar tres euros. Aunque en los dos últimos ejercicios apenas ha habido certámenes por la pandemia. Este martes añade que se puede reclamar también por parte de las empresas, algo que supondría un perjuicio importante para una institución que tienen en las arcas municipales su principal vía de ingreso.

Ifeba requiere de 2,75 millones de euros para funcionar, según el presupuesto de la entidad para este año de 2022. El 75,85% de esa cantidad es una aportación directa que hace el Ayuntamiento. Se trata de 2,1 millones de euros. Prevé recibir otros 650.000 euros de alquileres de espacios e ingresos propios, como las entradas. Esta cantidad quedará rebajada.

Blanca Subirán: "Estamos esperando informes para decidir"

La concejala de Ifeba, Blanca Subirán, dice estar a la espera de los informes municipales que han solicitado a los técnicos municipales para decidir si habrá venta de productos en Fehispor. "Probablemente no se vendan artículos. Tanto el alcalde como yo tomaremos la decisión en función de los informes técnicos que estamos esperando. No vamos a hacer suposiciones (como el PSOE) y buscamos alternativas para dar solución a esta cuestión administrativa".

"Tenemos claro que no podemos cobrar entradas, ahora parece que tampoco de stands y de servicios. Fehispor, probablemente, se reformulará para ser un encuentro hispanoportugués en función de la nueva situación", admite Blanca Subirán.

La edil recordó que un funcionario advirtió que faltaba la ordenanza fiscal reguladora en mayo. "En cuanto hemos sabido de esta situación que se arrastra desde 1989, cuando se creó la institución ferial, hemos pedido los informes a los funcionarios municipales que saben de la materia".