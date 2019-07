El PSOE achaca a la mala gestión de Fragoso las colas para pagar el IBI Pacenses haciendo cola en la oficina de recaudación, ayer. :: hoy Los socialistas dicen que el error ha sido enviar las cartas en los últimos días del periodo voluntario de pago de este impuesto REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 20 julio 2019, 10:24

El grupo municipal socialista lamentó ayer que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, no reconozca que las colas formadas por los ciudadanos para pagar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) son «un fracaso de su gestión».

El PSOE constató ayer que las colas volvieron a repetirse y contabilizaron a primera hora de la mañana cerca de 80 personas, que esperaban a que abriera la oficina de recaudación de la plaza de España.

Ante esta circunstancia, criticó que el regidor pacense «nunca reconoce un error» y prefiere «embaucar» a los vecinos con una «verborrea argumentaria deplorable».

Se refirió así a las declaraciones de Fragoso, que explicó el jueves que las colas eran de los ciudadanos que no tenían domiciliado el recibo del IBI. Sobre esto, el PSOE recordó que el pago de este impuesto supone «un esfuerzo importante para una buena parte de los pacenses, que tienen que echar cuentas y organizar sus números, y no todos cobran 6.500 euros al mes como el alcalde».

Así, afeó que, en vez de reconocer que las cartas han salido «con retraso» este año, el primer edil prefiere añadir que es una carta remitida «voluntariamente» por el Consistorio, que no tendría por qué hacerlo. «Lo que no puede ser es que si deciden enviar esa carta, tal y como ha venido ocurriendo en años anteriores, debe ser al inicio del periodo voluntario de pago y no en los últimos días». El 9 de agosto acaba el plazo para pagarlo, después de esa fecha, el impuesto se abona con recargo.

Los socialistas apuntaron a que siempre que se pueda, debe evitarse que los vecinos hagan colas durante largo tiempo, pues es una «mala costumbre» y significa que «la gestión de los servicios públicos es manifiestamente mejorable».