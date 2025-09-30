HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercado de Al-Mossassa en la Plaza Alta de Badajoz. J. V. Arnelas
Fiesta de Badajoz

El PSOE aboga por «repensar» Al-Mossassa tras una edición con «pérdida de autenticidad»

Los socialistas consideran que «lo que debería ser una cita cultural y festiva de referencia para recordar la fundación árabe de la ciudad en el siglo IX» se ha convertido en «un mercado medieval genérico

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz abogó por «repensar» la fiesta de Al-Mossassa tras una edición que a su juicio se ha caracterizado por «precios abusivos, pérdida de autenticidad y fallos de gestión».

Y es que Al-Mossassa «cada año se parece menos a la fiesta que Badajoz merece», señala el PSOE, en la que apunta que «lo que debería ser una cita cultural y festiva de referencia para recordar la fundación árabe de la ciudad en el siglo IX», finalmente se ha convertido en «un mercado medieval genérico, con precios desorbitados y una puesta en escena improvisada con exceso decorativo».

La portavoz socialista, Silvia González, considera que «Badajoz merece que Al-Mossassa vuelva a ser una fiesta que emocione, que enseñe, que implique a toda la ciudad y que no se limite a vender productos a precios abusivos», ya que a su juicio, esta fiesta «tiene un potencial enorme que no se está aprovechando».

González lamenta que en lugar de poner en valor la riqueza del pasado andalusí de Badajoz, la fiesta actual «ofrece una sucesión de puestos y productos que podrían encontrarse en cualquier mercado medieval de España», lo cual supone «más de lo mismo, sin originalidad».

«Falta de identidad»

A esta «falta de identidad» se suma, a juicio de la portavoz socialista, la dispersión de los puestos, agravada por las obras en la plaza San José, en la calle San Pedro de Alcántara, en la plaza de Santa María y en la zona de El Campillo, que «han rodeado la fiesta fragmentado los espacios y dificultado la experiencia del visitante», señala. Añade además que «ubicar puestos en la alcazaba ha sido un desacierto, porque dispersa la actividad y resta ambiente a la fiesta».

Además, los socialistas valoran positivamente algunos aspectos como la mejora en la señalización, la obra de teatro, el teatro de guiñol, la preocupación por la indumentaria y su colocación.

